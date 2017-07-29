在全球最大貧民窟之一 女孩開始學編碼、寫程式(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）走進孟買達拉維(Dharavi)貧民窟的Naya Nagar社區，可以看見一間房子內部都是書本、筆記型電腦和地圖，在那裏，居住於全球最大的貧民窟之一的孩子，正在學習編碼和自己寫App。

美媒Quartz報導，達拉維貧民窟住著將近100萬名貧民，充斥著大量鐵皮屋和簡陋木屋；根據世界經濟論壇的數據，貧民窟的經濟來源包括4,000家皮革店，估計每年擁有高達10億美元的營業額，但仍充斥著貧困與文盲問題。

由紀錄片導演Nawneet Ranjan創立的Dharavi Diary是個提供當地孩童就學協助的非營利組織，但他們做的不只是課後輔導。

Ranjan會教女孩們英文、數學和電腦技能如Powerpoint、Excel和基本程式編碼；透過麻省理工學院開發的共享資源App，有些女孩甚至能自己寫智慧型手機的App，處理性騷擾、水資源缺乏或缺乏教育等問題。

Dharavi Diary將說故事能力和科技融入學習

當Ranjan正在舊金山藝術大學就讀碩士學位時，第一次來到達拉維，對於達拉維的生活狀況與學習環境十分驚訝，在完成學位後，2014年1月34歲的他決定創辦Dharavi Diary。

一開始的發想認為，說故事能力和科技應該在學習的過程中扮演重要角色，這與一般印度傳統的生硬死背教學方式大相逕庭，Ranjan說，「當你了解創造的過程與原理，你就會關心並在乎更多，這是在我們教育體系裡一直都很缺乏的。透過這套計畫，我一直灌輸他們要對現況保持懷疑的態度。」

在Dharavi Diary的Naya Nagar中心裡，每天都從早上9點開到晚上11點，透過實驗傳遞科學知識，透過每週六播放電影磨練語言能力。當然，這一切並不容易推動。

為了讓計劃能順利進行，Ranjan將自己的3萬美元存款都投入在尋找場地、買電腦設備、網路、籌辦考察旅行、體育活動、電影拍攝、都市花園計畫等。

當經費燃燒殆盡，Ranjan的家人和朋友也很熱心提供協助；2016年GO Campaign更捐助了1萬美元給Dharavi Diary的「女孩程式編碼計畫」，後續有越來越多企業贊助。

Dharavi Diary更贏得Google Rise Award大獎能使計畫擴展到孟買的其他地區，目前已達到募資目標約四分之三的基金，讓Dharavi Diary的運作更加順暢。

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