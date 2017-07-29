寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳

以高山般的毅力撐起家庭重擔，大海般的浩瀚承載歲月磨礪，父親看似堅硬的外表之下，是深邃柔軟且無止盡的父愛。寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳體貼每位柔情鐵漢的辛勞， 2017年8月7日(一)至8月11日(五)午晚餐時段推出【與父同饗】父親限定優惠，四人以上同行即招待爸爸免費用餐，豪氣集結重量級豐富新菜包含「波士頓龍蝦海膽醬細扁麵」、「北海道3L干貝、比目魚搭馬賽海鮮湯」、「低溫烹調活菌戰斧豬」、「海陸雙拼」等 ，並可無限享用餐檯上豐富多元的冷熱開胃菜、新鮮蔬果沙拉、時令生鮮魚貝類及繽紛水果甜點，晚間時段更加碼供應「 頂級帝王蟹 」，盡享極品甘甜的蟹中之王；滿足爸爸的口腹之慾更不能少冰涼解暑的啤酒，加點臺灣金牌啤酒可享優惠價，暢快無比的極致享受讓辛苦的父親盡情大快朵頤！

除此之外，炙熱的夏季怎能錯過肥美海鮮盛宴， 8月1日(二)至9月10日(日)午晚餐時段，凡點用NT$1,780以上夏季新品主菜，即加碼贈送炭烤龍蝦半隻 ，肥碩鮮美的龍蝦經高溫炭烤，更突顯彈牙紮實的肉質，趁熱品嚐鮮甜原味或擠上檸檬汁增添香氣，皆令人感到無比滿足，放縱味蕾遨遊在夏日海鮮狂潮！詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳。