視察災害應變中心 蔡英文籲國人嚴陣以待

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）尼莎颱風暴風圈已進入台灣陸地，總統蔡英文今（29）日稍早前往中央災害應變中心視察並聽取工作會報，呼籲相關單位嚴陣以待，盡全力把災害降至最小。

總統致詞時表示，目前行政院各部會、國軍、警消及各事業單位，所有的防災人員與機具都已經預先部署完畢。各相關單位應維持高度警戒，「這段時間要辛苦一點。」

此外，她也呼籲，中央災害應變中心與地方政府，以及第一線的防救災人員應保持高度溝通與聯絡，有效調度資源，盡全力把災害降到最小。

她強調，這兩天是颱風對台灣影響最大的時候，也會對陸海空交通造成影響，她提醒，風雨較大的時候，防救災人員出勤一定要注意自身安全，也請國人不要輕忽颱風的影響，小心戒備。

另外，因為這次颱風首先影響到東部地區，總統特別請原住民族委員會特別關注部落的防救災事項。

中央災害應變中心表示，經過10年的資料統計，中度颱風造成的傷亡，威脅性更強，遠遠高於強烈颱風，因此希望土石流危險區域的民眾可以盡快撤離。

據中央氣象局最新報告指出，目前尼莎颱風中心位置位於花蓮東南東方約140公里海面上，以每小時20轉15公里速度，向西北轉西北西進行。

暴風圈已進入台灣東半部陸地，對台灣本島各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強。

氣象局表示，今天下午至明天花蓮、台東、高雄及屏東山區將有局部大豪雨或超大豪雨；宜蘭、花蓮、台東、嘉義、台南、高雄、屏東地區及台中、南投、雲林山區有局部豪雨或大豪雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖則有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局也提醒民眾注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，也應避免進入山區及河川活動。