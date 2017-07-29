〈時評〉免稅財團法人長庚、豈可唯利是圖

最近引起軒然大波的長庚急診室事件，衛福部7月26日派13位委員到長庚醫院視察，結論是有四大缺失、罪不及董事長，而使王瑞慧保住了董事長的職位。然而，這個「長庚急診室事件」到底是不是應該撤換董事長，在網路民調上有高達83%的人認為，應該要撤換董事長。當然我們可以理解，衛福部有政治上的考量，甚至委員們也難免與長庚有若干牽連，而使財團法人長庚醫療基金會董事長保住職位。這也顯示了衛福部不得民意的地方。

此事件具體內容，我們可以稍微做一下分析。先是急診室醫師集體辭職，再來董事長出面撤掉李石增醫師決策委員會主委的行政職務。接著李石增召開記者會，說明他是聽命行事，所以他是王董事長為保住職務的一個犧牲品。不管具體爭議事實如何曲折，長庚集圑管理問題重重是顯而易見的。而且，急診室人力缺少也是事實。

我記得曾在《自由時報》上看到反核老朋友王榮德醫師的文章，指出急診室人力缺乏這件事情，其實是反應了台灣人口老化急需大量醫療資源的事實。老年人口需要大量醫療資源，而急診室甚至整個醫療體系，沒有辦法支撐這樣的社㑹結構鉅變。因此，這個事情最應該負責的，老實講不是決策主委李石增醫師，甚至也不是王瑞慧董事長，而是衛福部。很可惜，我們只看到衛福部虛晃一下就閃人了。

當然，我們看到政府目前為了長照2.0，確實是投入了相當的力量。主要是內政部社會司推動，而不是衛福部。衛福部老實講除了食安問題頻傳之外，對於醫院、藥廠有很多偏頗不合理的做法。目前，正好是應該拿出來好好討論及整頓的時機。

兆豐銀紐約分行 (照片由中央社提供)

另外，我們也要藉機來數落一下財政部。為什麼一下子跳到財政部呢？除了兆豐金在美國被罰42億、永豐金配合中資炒股等事件外，叧外還有財政部訴願委員會，在7月10日，已經對宜蘭縣政府清水地熱BOT案過程中台電高階主管擔任BOT案的審查委員，做出不違反利益迴避原則的判決。當然，此案我們蘭陽地熱公司及李長榮化工公司是當事人。我們會再循行政訴訟的法定救濟管道上訴，在法理上力爭。然而，我們也可以由此看出政府機關之間如何官官相護，與民眾的認知差得多遠。

宜蘭縣政府提出的主要理由：這兩位參加審標的台電高階主管，不是台汽電的董監事。而台電對台汽電只佔 27%股權，不能造成絕對的控制。台汽電跟台電之間高階人員的互換，台電高階主管擔任台汽電董事長是正常的商業行為。最主要是，這幾位委員是用個人的名義參加審查，而不是台電的正式代表等等。

是用個人名義而不是台電公司的正式代表的名義參加審標，因此没有利益迴避問題。在台汽電13席的董事中，台電只佔6席因此不是絶對掌握等等這些理由，我想不只我不能接受，廣大的台灣百姓們也絕對不能接受。但是，目前我們的政府官員，就是這樣做決策。這件事也再度證明，目前的政府決策標準離廣大人民之間的認知有多麼遠。

蔡總統一再强調她領導的政府是「最會溝通的政府」，到底是怎麼一回事的呢？