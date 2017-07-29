達賴喇嘛訪波札那引關切  中波關係動搖非首次

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）被中國當局視為推動西藏獨立的分離主義份子達賴喇嘛，下(8)月將前往非洲南方的波札那(Botswana)參加人權會議，儘管波札納官方事前已澄清這是私人行程，並未給予任何招待，但這恐怕仍使波札那與中國的關係面臨僵局。

美媒Quartz報導，下月達賴喇嘛將前往波札那參加一場由非營利組織「心靈與生命研究所」舉辦的人權會議，並計畫與波札那總統Ian Khama會面，但北京當局對此十分不滿。

中國外交部發言人陸慷說道，「任何與西藏有關、涉及到中國主權與領土完整的議題，我們希望有關國家能尊重中國的核心利益，並做出正確的政治選擇。」

陸慷更表示，「中國不會干涉他國內政，也絕不容忍他國做出任何損害中國核心利益的事」；南非就曾因為中國的干預而三度拒絕達賴喇嘛入境。

對波札那來說，恐受影響的是與中國的貿易和投資。中國是波札那鑽石的第二大買家，其鑽石出口占了全國GDP的27%；中國企業也投資多項波札那境內的基礎建設與道路計畫；中國移民也帶來許多便宜物資。

但雙邊關係的動搖已不是第一次。波札那官方曾多次抱怨中資興建的基礎建設品質有待改進，還有許多未兌現承諾的投資項目；當地攤商與小販也抱怨來自中國的競爭，使越來越多中國人難以取得簽證進入該國。

去(2016)年，波札那罕見地批評中國在南海爭議領土上的軍事動作，該國外交部指責，「無論一國的經濟或軍事實力多強，沒有任何一個國家可以對他國施加壓力，更由此升高緊張情勢、引發衝突。」