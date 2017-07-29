星巴克將關閉全美379家茶店  轉戰中國數位行銷

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）因為業績下滑，星巴克正計畫關閉全美379個「Teavana茶瓦納」調和茶商品，預計在2018年春天將會關閉絕大多數店面，但仍會繼續考慮販售茶瓦納的瓶裝茶飲。同時也在為進軍中國市場做足準備。

根據《路透社》報導，星巴克集團預計將花費13億美元收購其所有中國店的50%股份，是星巴克史上數額最大的單筆收購計畫，這也反映了星巴克在茶市場的獲利並不如預期。

美媒Quartz報導，主因為美國人的消費習慣已經改變，當星巴克在2012年11月花費6億2千萬美元開發Teavana品牌，絕大多數的Teavana店面都設在購物商場內，但隨著線上購物的便利，美國購物商場的文化逐漸式微。

星巴克的執行長Kevin Johnson向投資者表示，「多數在商場內的Teavana店鋪，其表現都不如預期」，「我們對商場內Teavana店鋪的經營模式做了策略性盤點，發現儘管我們很努力想透過創意促銷與店內設計改變這項趨勢，經營不善的情況仍持續。」

與此同時，星巴克的高層主管也正觀望中國市場的長期發展。18年前星巴克第一次進軍中國市場，自此在全中國超過130個鄉鎮展店，以每年約500家新店的速度擴張，而這麼積極的目的當然就是希望能複製當年在美國的成功模式─遍地開花。

但不同的是，星巴克在中國的企圖心並不只放在實體咖啡店面，像是獨立店面或商場內的複合店面，星巴克的中國策略也包含了數位行銷，特別是與中國最大IT公司騰訊的合作。

在過去六個月來，星巴克已經透過騰訊發展出超過200萬次的社群媒體禮物交易量，這數量大幅超越美國市場，使中國不再只是個能提升業績成長的龐大市場，更是每一家公司在數位世界尋求振興企業的絕佳實驗基地。