世界盃少棒錦標賽開打  中華隊戰巴西奪首勝

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）第四屆WBSC世界盃少棒賽(U12)昨(28)天開打，中華隊昨晚在台南球場首戰巴西隊，全場擊出8支安打，提前在第五局以10比0結束比賽，拿下本屆賽事首勝。

中華隊在一局下先靠第2棒的簡煜恩擊出陽春全壘打，取得1比0領先。



三局下在1人出局二壘有跑者情況下，第1棒陽益政擊出全壘打；第2棒的簡煜恩靠失誤上壘後連盜兩個壘包，再靠隊友的內野滾地球回到本壘得到第4分。第6棒陽念祖在兩人出局後，擊出中間方向滾地安打，打回二壘上的隊友再添1分，前三局打完取得5比0領先。

四局下中華隊攻勢再起，靠著3次四壞球保送及3支安打得到5分，領先差距拉開至10比0。五局上巴西隊反攻無力，終場中華隊就提前在第五局以10比0取得首勝。



中華隊投手則由韓碩恆、陳睿豐、曾譯威、孫易磊接力上場，沒有讓巴西隊擊出安打，共投出9次三振，只有4次四壞球讓對手上壘。



今天稍早幾場比賽，與中華隊同樣分在A組的墨西哥25：0勝南非、日本13：0勝捷克；B組的比賽結果則是美國16：0勝澳洲、巴拿馬1：0勝韓國、尼加拉瓜17：2勝德國。

第4屆WBSC世界盃少棒錦標賽從7月28日到8月6日，在台南市立棒球場、歸仁棒球場及善化棒球場同步進行，共有台灣隊、美、日、韓、巴西、墨西哥、捷克、南非、澳洲、巴拿馬、尼加拉瓜、德國等12國參加。

WBSC世界盃少棒錦標賽已連續4屆在台灣舉行，台南市為第2年主辦，地主台灣隊於首屆奪下創始世界冠軍，2、3屆由美國隊居冠，台灣隊則連續兩年獲得亞軍。台灣隊領隊林華韋對今年留下冠軍盃充滿信心。

除台灣隊出賽場次及冠軍戰需購票入場外，其餘賽事均免費入場。