宜花東發佈豪雨特報  今晚尼莎壟罩全台

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，尼莎颱風為中度颱風，目前中心位置在花蓮的東南方約290公里的海面上，向西北轉西北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部、東南部近海，預計晚上就會登陸花東。中央氣象局今(29)天持續對宜花東發布豪雨特報，高屏晚上開始也會有超大豪雨。

中央氣象局表示，尼莎颱風逐漸接近，今天上午就會接觸台灣陸地，花東首當其衝，氣象局也發布豪雨特報，今天宜蘭、花蓮、台東、高屏有局部大豪雨或超大豪雨；南投、嘉義、台南也有大豪雨發生的機率，越晚風雨越大，提醒民眾做好防災準備。

氣象局預估，依照目前預測路徑看來尼莎有稍微往北修正的趨勢，連帶北台灣風雨也會變大，但中南部不因此有所減弱，今晚到明天全台都會被強風暴雨籠罩。

因受降雨影響，全台各地氣溫下降，氣象局預測，北部地區約攝氏 31、32 度，其他地區約 30 度上下。

台灣本島各地及澎湖應嚴加戒備，並防強風豪雨。巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣北部海面及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象局補充，目前位在南海的熱帶性低氣壓可能有發展成颱風的可能，但是由於條件不佳，因此就算發展成今年第10號颱風海棠，也是較弱的輕颱，未來幾天主要仍要留意颱風過後帶進的西南氣流，可能為台灣中南部帶來持續性的降雨。