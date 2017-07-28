桌遊、浮空投影設計獲肯定 中秋月餅還能玩什麼?

麗緻餐旅集團連續兩年以結合桌遊及浮空投影創意的麗緻坊中秋禮盒，成功引起市場討論話題及買氣，今年首度融入拼圖設計，獨家攜手兩度獲國際插畫界年度大獎「義大利波隆那插畫展」肯定的台灣插畫家陳又凌繪製拼圖禮盒封面，打造童趣繽紛的秋采盈月中秋禮盒(售價NT$1,180)，內含蓮蓉松子、桂圓棗泥、咖啡拿鐵、日式抹茶、草莓太妃、荔枝玫瑰、大吉嶺柑橘及檸檬金桔，共8款兼具經典與創意風味的廣式月餅和頂級珍茗1盒。

今年不僅邀請台灣知名插畫家操刀繪製視覺，期望透過提供台灣本土藝術家更多發揮舞台，替傳統中秋禮盒增添多元附加價值，並讓消費者有機會認識台灣的美好設計，因此拼圖盒蓋後方也增加專屬框架，除可做為掛畫展示，也能輕易展開變身桌上的風格裝飾，要以創新設計搭配經典月餅，滿足多元客層喜好。

麗緻坊表示：「從前年推出月餅禮盒也能變身桌遊的創意設計以來，連續兩年都帶動檔期提前銷售一空，今年除規劃搭配傳統雋永及特色口味的廣式月餅，也獨家開發結合拼圖設計的新創包裝，透過插畫家陳又凌溫暖人心的風格筆觸，幸福傳遞麗緻坊『愛在每一刻Love at This Moment』的品牌精神；此外，希望消費者在趣味拼圖遊戲互動過程中，拉近親友間的情感連結，找回中秋團圓的佳節氣氛。」

月餅口味上，麗緻坊遵循傳統廣式製餅作法，除經典的蓮蓉松子和桂圓棗泥，也特選酸甜清新、果香馥郁的水果入餡，開發甜蜜輕盈的草莓太妃糖、洋溢清甜果香的檸檬金桔及芬芳雅致的荔枝玫瑰，而日式抹茶及大吉嶺柑橘則分別選用日本伊藤園抹茶與大吉嶺紅茶製成，茶香韻味醇厚自然，另外還有香醇濃郁、微苦帶甜的咖啡拿鐵，豐富多樣的口味選擇，一次滿足顧客的味蕾。

同時，今年除企業大宗訂購折扣外，也提供門市與網路獨家優惠，8月1日至8月31日於麗緻坊門市購買秋采盈月禮盒可享85折優惠；8月1日至10月4日於亞緻餐飲線上購物網站訂購禮盒則同享85折優惠且免運費，限量200組。