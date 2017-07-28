颱風尼莎撲台 國內線花東航班29日取消

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）颱風尼莎直撲台灣，花東首當其衝，航班也受影響，立榮、華信和遠東都有航班異動，花東航班明（29）天全日取消，提醒有要搭機的民眾留意航班資訊。

颱風尼莎逐漸接近台灣，各航空公司今（28）日也宣布航班異動，提醒要搭機的民眾留意航班資訊。

立榮航空和華信航空都宣布，受颱風尼莎影響，台北往返台東、花蓮航班29日全日取消。由台灣本島飛往各離島之航班29日中午12時以後全部取消，另外華信航空台中往返香港的AE1831、1832航班也取消。

遠東航空表示，明天國內航線馬公至台北FE8026提前至中午12時起飛，金門台北航線下午1時30分以後取消，其餘航線皆為中午12時以後取消；兩岸航班則是高雄海口FE189航班提前至下午1時20分起飛，其餘航班均維持正常運作。

颱風尼莎將導引西南氣流 中南部防豪雨

颱風尼莎步步逼近，氣象局簡任技正伍婉華今天表示，颱風穿越台灣後，會跟南海的熱帶性低氣壓產生藤原效應，導引西南氣流，為中南部帶來明顯降雨，下週五前都會溼答答。

根據中央氣象局觀測，今年第九號颱風尼莎目前位在花蓮的東南方約450公里的海面上，正以每小時16公里速度向西北移動，七級風暴風半徑150公里，氣象局預估，尼莎颱風強度未來有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，今晚將從輕颱發展為中颱。

中央氣象局陸上颱風警報範圍包括花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、高雄、屏東、台南、嘉義及南投地區，海上警報範圍有巴士海峽、台灣東南部海面，及台灣東北部海面及台灣海峽。

伍婉華今天表示，颱風尼莎的暴風圈明天上午就會接觸台灣東部陸地，入夜到週日清晨登陸，並穿越台灣，到時候颱風尼莎將和南海的熱帶性低氣壓產生藤原效應，在北上的過程中導引西南風或是西南氣流，一直到下週五中南部都會有明顯降雨。

她提醒，隨著颱風外圍環流影響，台灣各地沿海將有較強陣風，並有長浪發生，提醒民眾做好防颱準備，避免到海邊活動。