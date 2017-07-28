電影蒐藏家博物館開幕茶會

富邦文教基金會長期以來致力於文化與影像教育的推廣與保存， 去年在與台南藝術大學音像藝術學院與國家電影中心合作台語片60 周年的系列活動後，更意識到電影文化保存工作的刻不容緩， 在台灣電影文化資產保存協會發起人井迎瑞教授的奔走與協助下， 坐落於台北文創大樓的「電影蒐藏家博物館(FCM, Film Collectors Museum)」於今日開幕，廣邀電影、 藝文圈的朋友們共襄盛舉，現場蒞臨有文化部鄭麗君部長、 富邦文教基金會執行董事陳藹玲女士、李行導演、 資深影評人黃仁先生，是一場回顧台灣早期輝煌電影時代的盛宴。

每當談及電影藝術成就，大眾的目光往往聚焦在電影創作者， 如導演、編劇和攝影師身上， 但電影蒐藏家博物館則將關注放在那些蒐集電影幕後文化資產， 如膠片、戲服、道具、器材或剪報等「資料」和「器物」 的一群蒐藏家身上。台灣電影文化資產保存協會， 同時也是電影蒐藏家博物館的召集人井迎瑞老師表示， 電影蒐藏家博物館是融合「參與式」與「互助式」 兩個概念的博物館，廣邀同為電影愛好者的蒐藏家們， 提供自己的作品、蒐藏與器材，共同整理這些物件、建立檔案， 並策劃展出。如同開館的首個特展，便是國內知名導演柯一正於19 97年拍攝電影《藍月》所使用的攝影機， 讓民眾透過器材與導演的故事，拼湊出當年的台灣電影歷史。

電影蒐藏家博物館另有常設展區，分別是「黃仁館」， 一生從事電影評論、電影史研究的黃仁先生，高齡90歲的他持續累 積史料與檔案長達半世紀，為建構台灣本土電影史觀打下基礎， 本館經授權，獲得黃仁先生電影蒐藏資料的「復刻版檔案夾」， 使這些檔案永續為台灣電影研究發揮功能。「金宏館」， 從事電影戲劇服裝工作半世紀的李衍宏師傅， 從入行到退休一路經歷了古裝武俠電影、抗戰愛國電影、 健康寫實主義電影、台灣新電影等過程，其所參與的電影、 戲劇超過百部， 李師傅蒐藏的大批電影戲服更是台灣電影史的重要載體與資料庫， 本館將李師傅所有一萬件戲服整理規劃，並定期展出， 創造電影戲服的永續價值。「大基館」 收藏大基影業創辦人陳成昕先生在60、70年代所擁有的大量電影 鏡頭與攝影機，當年台灣電影業一片榮景，大基影業業務迅速成長， 從炭精棒放映機到電影器材數量皆頗具規模，近年雖已結束營業， 但經妥善保存的攝影器材， 仍代表那個世代台灣電影不可抹滅的記憶。 所有的鏡頭在整理與登錄後陳列本館，並且提供電影界使用， 延續鏡頭的第二生命。

此外，由於媒體環境變遷，許多家庭錄影帶、 非產業規格之業餘電影，已經無法閱讀，館內設置「 影像轉檔服務區」，提供民眾修復與轉檔服務， 並舉辦技術教學與分享，協助保存。 也將由大普傳播公司束連元先生支援， 重建一組專業錄影帶轉檔專區， 協助創作者保存類比時代的孤兒影像。

除了固定展覽外，電影蒐藏家博物館也透過館藏品發想， 推出一系列的活動，如「家庭錄影帶修復工作坊」、「大家來拍16 釐米工作坊」、柯一正導演《藍月》特映會、 以及與中央大學電影文化研究室合辦「經典修復系列影展」等等， 推廣電影產業作為文化資產保存的觀念， 並重新學習與活化這些典藏品。