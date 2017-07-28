強悍鑄就　Ford卡車的百年傳奇與輝煌

100年前的今天，Ford展開了一趟改變汽車產業的冒險旅程。以大獲成功的Ford Model T為基礎，研發設計了一款卡車底盤—Ford Model TT。經過百年來的創新與發展後，如今Ford已成為全球最暢銷的卡車品牌。

一世紀以來，Ford生產的卡車產品深受不同階層和行業的消費者喜愛—成為從農民、軍方、建築工人、賽車手到商場精英們的座駕。強悍的性能、多功能性和卓越的耐久性使Ford在過去四十年蟬聯北美銷量冠軍的寶座。Ford強大的卡車產品和輝煌歷史究竟是如何煉就而成的？

這一系列卓越成就並非一蹴而就，它們源自Ford的遠見卓識、對時代機遇的敏銳洞察、堅持創新以及讓Ford卡車符合甚至超越車主期望的不變承諾。

最美好的時代

1917年，Ford最為著名的Model T推出9年後，消費者希望Ford推出一款更加硬派、耐用、用途更為廣泛的車型，Ford Model TT由此應運而生。

1917年推出的Model TT擁有專為卡車設計的底盤，其高達一噸的載重能力改變了人們的工作方式，一推出即大受歡迎，累計銷售近130萬輛。直到1928年才為Ford Model A皮卡車型和Ford Model AA皮卡貨車所取代，Ford Model AA也是Ford締造皮卡王朝最早的車型之一。

數年後， Ford澳洲分公司收到一封農夫妻子的來信，希望Ford能推出一輛可以周日開去教堂做禮拜、又能週一載豬去市場賣的車款。因此，Ford於1934年正式推出了具澳洲代表性的輕型貨車車型—兼顧娛樂和工作的ute車型，這也展現出Ford另一大傳統特質：傾聽並快速回應大眾需求。

“通過早期ute輕型貨車與皮卡產品，Ford開始改變卡車的傳統形象，”Ford歷史學家Robert Kreipke表示。「曾幾何時卡車被單純視為生財工具，而Ford則逐漸將其轉變為兼具實用與休閒用途的全能車型。」

Kreipke表示:「以早期卡車設計研發經驗為基礎，Ford又陸續推出了F系列皮卡與Ford Ranger皮卡車型，在多樣化的全球市場中都大受好評。」

暢銷全球 稱霸皮卡大國40載

第二次世界大戰結束後，Ford將注意力重新聚焦於北美市場的卡車設計，並於1948年推出第一款為特定用途打造的卡車平台，提升了Ford旗下車款的性能和功能性。

Ford研發製造出了最為著名的第一代F系列皮卡，且可提供從半噸級的F-1車型到三噸級的F-8車型等多達八種車型規格。Ford在卡車產品的領導地位始於1977年第6代Ford F系列皮卡。自此，Ford F系列皮卡連續40年榮獲全美最暢銷皮卡寶座，並且連續35年蟬聯美國最暢銷車型。

風靡全球的Built Ford Tough

1976年，一個廣告文案為Ford卡車的雜誌廣告寫下三個簡單而有力的詞：Built Ford Tough。這三個詞精確的傳遞出Ford卡車的產品定位：強悍硬朗、功能強大、性能出眾，全面滿足甚至超越消費者期待，同時象徵Ford對全球消費者的承諾。

1982年在北美推出的Ford首款中型皮卡Ford Ranger，完美展現「Built Ford Tough」的精神。擁有純正美系皮卡血統的Ford Ranger，以其強悍的性能、領先的科技及強大的功能性，獲得得全球消費者認可，在許多市場銷量一路猛進。如今，Ford Ranger在台灣、歐洲、南非、紐西蘭以及越南、柬埔寨與緬甸等東盟國家市場都是最暢銷的中型皮卡車型。

放膽新世界

多年來Ford持續創新並在特殊用途卡車級距中不斷突破。2009年以Ford F-150 SVT Raptor為代表的Ford高性能皮卡的推出開創了另一個全新的領域和高度。

在受到參加沙漠越野賽事的卡車靈感啟發之下，Raptor一直是最為強悍的高性能版越野卡車代名詞，它在引擎效能、懸吊、智慧科技和動力輸出方面的提升展現的不只是Build Ford Tough的精神，也彰顯了Ford如何影響、革新與重塑世界對卡車認知與印象。