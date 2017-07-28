全新iPad Pro登台！中華電信7月28日正式開賣

新一代iPadPro強勢登場，引爆今年下半年熱門3C話題！中華電信106年7月28日起正式陸續開賣全新iPad Pro，並同步開放10.5吋與12.9吋iPad Pro Wi-Fi與LTE兩機型門市付費客訂服務註1，全新iPad Pro搭配「智慧大玩家+」方案註2，月付898元，前6個月享上網吃到飽，第7個月起還有超大上網瀏覽量25GB，再享Hami書城月讀包熱銷電子雜誌，還可購機折價500元，10.5吋與12.9吋iPad Pro Wi-Fi機型(64GB)各只要10,890元和15,690元即可入手；若月付1,498元，除享4G上網無限瀏覽，再加送CHT Wi-Fi免費用，10.5吋iPad Pro Wi-Fi與LTE兩機型(64GB)購機價各只要4,890元及9,690元註3，相較蘋果售價現省約1萬6千元。另還可選搭「精采Hami包」，只要月付99元享Hami加值服務多選一，購機價再多折500元；老客戶還有專屬優惠，持有中華電信行動門號五年以上之老客戶再享免預繳優惠。現在來中華電信，輕鬆入手iPad Pro正是時候！

針對學生族群，可選擇「4G學生10分好講方案」註4，月付689元，前六個月享4G上網無限瀏覽、第七個月起每月25GB的超大上網瀏覽量，10.5吋iPad Pro Wi-Fi機型(64GB)只要12,890元；若月付1,089元，享4G上網無限瀏覽、網內通話免費、網外/市話免費通話分鐘數，10.5吋iPad Pro Wi-Fi機型(64GB)只要9,890元！若選搭精采Hami包，再享三重優惠，包括購機再折500元、加贈行動上網量、贈送國內通信費500元！

此外，即日起至106年9月30日止，凡於中華電信購買iPad 搭配「智慧大玩家+」或「4G學生10分好講」方案，即可參加獎額總值破千萬的抽獎活動註5，中華電信週週抽超過300個大獎，包括e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus曜石黑、4CA旗艦新機、MITSUBISHI除濕機、THOMSON掃地機器人等好禮！