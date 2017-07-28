中華電信力挺電競產業獨家冠名贊助「2017六都電競爭霸戰」

中華電信獨家冠名贊助的「2017六都電競爭霸戰」今(7/27)日舉辦啟動記者會，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六都政府，首度聯手舉辦的「2017六都電競爭霸戰」，將於8月初登場，賽事總獎金高達250萬，吸引國內超過千位以上的電玩好手參加，進行為期一個半月的賽事。中華電信致力於國內電競產業發展，除了成為此次賽事的獨家冠名贊助商外，也免費提供HiNet光世代寬頻網路，打造的世界級電競賽場，讓玩家可以盡情飆網競技。想要隨時掌握賽事盛況的電玩迷，也可以透過提供LIVE直播服務的中華電信MOD及Hami Video，即時掌握最精彩刺激的賽況。中華電信也將同步推出「電競優惠包」，MOD、Hami Video、HiNet光世代、大4G及Hami遊戲陪你一起瘋電競！

中華電信董事長鄭優表示：「政府近期將電競技藝納入『運動產業發展條例』中，透過中華電信資通訊技術的優勢與實力，我們希望串連電競相關產業鏈資源，帶動台灣電競產業的成長動能。贊助『2017六都電競爭霸戰』只是中華電信投身電競的第一步，期望未來可以成為台灣電競選手及潛力玩家的堅實後盾，打造優質的電競環境，讓選手們彼此競技、成長，參與國際賽事，替台灣爭光！」