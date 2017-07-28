年第一颱逼近台灣 富邦產險提醒農民投保水稻保險

今年第一颱尼莎(NESAT)逐漸接近台灣，預告颱風季節即將開始，也是農民謹慎以待的收穫期，目前台灣受到保險保障的農作物共有水梨、芒果及水稻，富邦產險提醒，二期稻作的投保期間只到7月底為止，擔心颱風造成水稻損失的農民請儘速投保。

就過去經驗來看，一旦颱風登陸，多數農作物將直接受到損害，其中以種植範圍最大的水稻所受影響最為劇烈。富邦產險今年推出的水稻區域收穫產量保險，承保天災及病蟲害所造成的水稻收穫量短缺，當農委會公告實際收穫量低於保單所載之約定保證收穫量時，富邦產險即以短缺產量換算後給付保險理賠金。

富邦產險說明，水稻保險承保今年的二期稻作的保單銷售期間只到7月底為止，符合補助資格的農民將可由農委會補助50%保險費，加上桃園、台中、雲林、花蓮及台東等縣市政府也提供不同比例的補助，農民最低只要負擔10%的保險費，便可獲得至少60%的保障；提醒擔心颱風影響的農民，要把握時間儘速至各區農會或富邦產險據點投保。

富邦產險提醒，今年第一颱尼莎恐升級為中颱直撲台灣，今早氣象局已發布海警，預計下午至傍晚發布陸警，民眾務必做好防颱措施，若是周末已安排外出行程，請密切掌握天氣資訊並留意人身及財產的安全。此外，富邦產險官網「防災專區」(https://goo.gl/42nSMZ)已整理交通、救災及停班停課相關網站及專線，民眾可多加利用，也可透過24小時免費服務專線0800-009-888進行商品與理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助，陪伴您守護家園。