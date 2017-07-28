〈時評〉砲打中央 柯文哲爭未來

為了台北車站聯合防災中心、基隆輕軌，台北市政府和交通部連日摃上，雙方互不相讓，只是台北市長柯文哲砲火猛烈，儘管現階段批前瞻預算是顯學，但柯文哲要爭的不是預算，而是主導權，以及他的未來。

民進黨政府執政後，因為一上來就推動諸多改革，施政滿意度自然下滑，因此，只要是批評政策的言論，往往很容易吸引到鎂光燈，同樣地，從目前的民調來觀察，柯文哲因為這段期間以來與民進黨不同調，民調滿意度止跌回穩，代表柯文哲的策略奏效。

民進黨政府推出前瞻建設後，因為各縣市分配到大餅不平均，藍綠都有話說，其中，軌道建設占最大宗，但以台北市來說，不缺軌道，因此，柯文哲要爭取的不是經費預算，相反地，是怕前瞻預算浪費，最後舉債由全國埋單，連台北市都躲不掉。

柯文哲大聲疾呼，當然吸引各界的焦點，只是在基隆輕軌和北車聯防中心的議題上，北市府質疑的倒不然是經費浪費，而是另一層的思考。

以輕軌為例，到底要設到南港站或南港展覽館站，北市府和交通部的意見不一，但柯文哲擔心原本規畫的東區門戶計畫破功，至於北車聯防中心如何設置，北市府更是質疑交通部的態度，若是不願承擔，北市府願意一肩扛下。

其實，在這兩個事件中，柯文哲要展現的，是他的領導魄力，證明他有能力擔任領頭羊；柯文哲所要凸顯的，是他不會浪費預算，又具有執行力與規劃能力，一人完全不同於民進黨的未來領導人。

如同前一陣子，柯文哲登陸，並且與中國國台辦張志軍會面，是證明他與對岸有溝通管道，這同樣是要區隔與民進黨之間的差異。隱藏在這套戰略背後的目的，短期來說，當然是連任台北市長，長短而言，也是爭取更上一層樓的機會。

（作者李平華，資深媒體人）