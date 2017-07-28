魏應充發監執行 為食用油風暴付出代價

前味全董事長魏應充一審被判刑四年，二審智慧財產法院改判兩年徒刑定讞，今天發監執行，為了頂新集團自2013年起連續爆出震驚台灣的食用油風暴，付出代價。

魏應充是頂新集團魏家四兄弟中的老三，負責集團在台灣油品及味全的經營，曾任味全、頂新製油、正義等三家公司的董事長；不過，受到集團內自2013年至2014年銅葉綠素、餿水油到飼料油三連爆，魏應充在2014年10月辭去三家公司董事長，希望就此滅火。

細數頂新集團爆出的三起油品食安事件，包括2013年11月味全混摻大統長基含銅葉綠素的橄欖油，造成21項產品下架，2014年9月強冠收購餿水油製成全統香豬油事件，味全12項商品使用全統香豬油，味全主動通報並下架，時隔一個月，2014年10月鑫好公司涉嫌將飼料由謊稱食用油，賣給頂新旗下正義公司，製成維力香豬油、維力清香油及正義香豬油，飼料油事件也成為壓垮頂新集團在台灣名聲的最後一根稻草。

頂新集團食安事件連環爆，也引發消費者不滿，自發性發起「滅頂行動」，抵制頂新旗下任何相關商品，味全首當其衝，包括熱賣商品「林鳳營鮮乳」、「貝納頌」、「每日C果汁」遭到拒買、退貨，味全也在2014年出現虧損，直至今年第一季才轉虧為盈。

魏應充雖在2014年宣布辭去味全、頂新製油、正義等三家公司董事長，但無助於平息消費者的怒氣，經歷3年的審理，遭判兩年徒刑定讞，雖然魏應充至今仍自認「問心無愧」，但對消費者而言，頂新食用油風暴將是台灣食安史上的重要印記。

頂新食用油風暴大事紀：



--2007年：味全董事長魏應充下令低價採購油品再加工，味全透過頂新向大統長基採購摻銅葉綠素等的橄欖油等油品。



--2013年11月6日：大統長基供出混油賣頂新，味全油品下架；魏應充訊後1000萬元交保。



--2013年11月19日：檢方稽查屏東廠，沒收221桶油品，查封存在倉庫的63萬9千多公斤的代製油品。



--2014年10月30日：北檢、彰檢偵結味全混油及頂新餿油案，魏應充被求重刑。



--2015年11月27日：彰化地院一審判決，認為基於檢方無法舉證頂新販售的是無法供人體食用的劣油等因素，判決魏應充等6名被告無罪。



--2016年3月25日：台北地院一審判決，依詐欺、「食品衛生管理法」等罪判魏應充四年徒刑、總經理張教華無罪，其餘被告五個月到三年十個月徒刑不等，可易科罰金，味全另罰1550萬元。



--2016年4月27日：二審智慧財產法院合議庭認為，魏應充對於調和油部分有罪，但味全使用大統長基混油部分則無罪，因而改判2年徒刑，全案定讞。