臺灣企銀再次獲頒BS10012:2009個人資訊管理制度認證證書

臺灣企銀再次通過英國標準協會(British Standards Institute)BS10012：2009個人資訊管理制度(Personal Information Management System)國際標準認證，於2017年7月27日舉行授證儀式，由英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛頒發證書，臺灣企銀總經理周燦煌代表受領。

臺灣企銀一向高度重視資訊安全品質及客戶個人資料保護，電子金融服務系統於99年即通過ISO 27001：2005資訊安全管理系統國際認證，為因應個人資料保護法相關法令之規定，並保障客戶權益及善盡個人資料保護責任，自2013年起聘請安侯企業管理股份有限公司協助導入BS10012個人資料管理制度，於2014年7月即通過英國標準協會BS10012：2009個人資訊管理制度國際標準認證。

為維持證書之有效性，英國標準協會於2017年6月5日至7日對臺灣企銀進行重新審查，在高階主管的全力支持、同仁們齊心協力及KPMG的協助下，再次順利取得認證。

臺灣企銀再次榮獲認證，代表臺灣企銀成功導入個人資訊管理制度，達到個人資料保護的目標，讓個人資料保護意識與規範深植於企業內部文化，提供客戶安全有保障的金融服務環境。且自英國標準協會在臺灣推動BS10012個人資訊管理制度標準以來，臺灣企銀認證範圍之營業項目為所有發證銀行中涵蓋範圍最廣之銀行，足以展現臺灣企銀落實個人資料管理制度之決心，以保障客戶權益並善盡企業社會責任。