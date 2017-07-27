期快樂出遊 旅平險規劃不可少

正逢暑假闔家外出旅遊的高峰期，民眾在安排旅遊行程的同時，也應留意是否已為自己與家人做了足夠的保險規劃，選擇旅遊平安險及旅遊不便險，可轉嫁旅遊全程可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的風險，為全家人撐起旅遊防護罩。

富邦產險建議，若旅遊地區屬日、歐、美、加等醫療水準偏高的國家，建議在旅遊平安險中的「意外傷害醫療」與「海外突發疾病」投保額度皆應選擇100萬以上的保障，才能降低海外醫療負擔；此外，若發生緊急事故需要醫療協助或轉送回國時，這些費用可能高達百萬元，僅有「海外緊急救援服務」可是不夠的，因此在規劃保險時，也需確認是否涵蓋「海外緊急救援費用保險」。

要特別留意的是，保障行程延誤、行李遺失等風險的「旅遊不便險」是產險的業務範圍，若是向壽險公司投保旅平險，則須另擇產險公司投保旅遊不便險。出國旅遊最擔心的問題如因班機誤點、取消，導致後續行程延誤，或是發生行李遺失或是行李遭摔壞等情形，一旦達到理賠門檻，都可以藉由投保旅遊不便險將損失轉嫁給保險公司。

投保旅平險的方式多元且便利，隨時可上網至各家保險公司官網完成線上試算與投保。為提供民眾更便捷的投保方式，富邦產險也推出「快樂旅平卡」，完成申辦與綁定信用卡後，最晚可於出發前1小時來電客服中心或上網為自己與家人投保，省去每次投保時都要重新填寫資料的不便。

富邦產險提醒，出門旅遊別忘了注意自身安全，選擇合適的保險，為自己與家人多預備一份安心，倘若旅程途中真的不幸發生事故時也別緊張，記得向相關單位索取證明，以利向保險公司提出理賠申請。欲瞭解相關保險資訊，請至富邦產險官網或各服務據點洽詢。