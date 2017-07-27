賀！台北富邦銀行榮獲《今周刊》三大獎肯定！

台北富邦銀行再傳捷報！繼榮獲《財訊雙週刊》最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳數位獎，及《讀者文摘》台灣區財富管理銀行金獎後，26日再勇奪《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富增值獎」、「最佳客戶推薦獎」及「最佳前瞻獎」三大獎項肯定，彰顯北富銀用心經營客戶有成，除了提供優質財富管理服務幫助客戶資產穩定增值，堅持提供有溫度的客戶服務以外，更運用前瞻技術提升客戶的數位金融體驗，深獲各界肯定。

《今周刊》財富管理銀行暨證劵評鑑今年邁入第11年，為《今周刊》與世新大學財務金融系合作，是台灣歷史最悠久、調查最全面的財富管理評鑑。今年總計有10家銀行、590位理專、730位客戶、及2,541位今周刊訂戶參與本次評鑑，經過兩階段激烈的評審後，北富銀於同業中脫穎而出，一舉拿下銀行組三項大獎。

北富銀一直相當重視每位客戶的信賴與託付，不只針對客戶的理財需求與人生規畫，提供嚴選優質的財管商品與量身訂做的理財方案，為客戶創造穩健成長的報酬；更由專業團隊密切監控市場變化、掌握景氣波動，及時提供合宜的資產配置調整建議；此外，北富銀更在意對每一個投資環節的風險控管，寧可增加作業成本，也要嚴格幫客戶的投資層層把關，才能在詭譎多變的金融市場中，堅定守護客戶的財富，贏得廣大客戶青睞。

除了財管服務以外，近年北富銀積極引進各項前瞻技術，以提升客戶的金融服務體驗，比如運用大數據分析發展預測模型，精準找出客戶的潛在需求，並在適當時機、以客戶偏好的管道，主動協助客戶。例如，當北富銀發現客戶近期有刷卡繳付旅費時，系統便會自動依客戶慣用的溝通方式，如簡訊、APP推播等，貼心叮嚀客戶出遊前換匯、投保旅平險。此外，北富銀更運用人工智慧技術開發數位客服，提供24小時線上諮詢服務，目前使用人次已突破27萬；另也引進全站式響應式網頁設計技術(Responsive Web Design，RWD)打造「跨載具、跨平台」無縫接軌的數位體驗，透過數位平台提供300多種線上金融服務，目前數位交易佔比已超過八成，客戶滿意度也超過九成。

在實體分行部分，北富銀整合虛擬與實體通路，啟動全台127家分行改裝工程，預計至2017年底將有90家「新一代數位分行」完工。數位分行皆設有「數位服務專區」，讓客戶透過數位裝置辦理部分交易，省下等待時間；而白金理財洽談室亦設有平板電腦，讓客戶理財諮詢時可即時掌握資產現況與市場脈動。不僅硬體升級，北富銀更堅持提供客戶有溫度的服務，用心經營每個與客戶互動的小細節，透過多元管道把關服務品質。

北富銀擁有專業且經驗豐富的財富管理團隊，除了提供客戶全方位的金融服務，亦不斷追求創新，從客戶需求出發，善用金融科技、大數據分析優化客戶服務體驗。目前，北富銀正積極規劃引進機器人理財服務，未來將持續研究國際的創新營運模式，發展更先進、更簡便的金融服務。