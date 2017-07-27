新竹軍營爆發流行性腦膜炎 1人死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新竹某陸軍軍營爆發流行性腦脊髓膜炎群聚事件，共計3例通報個案，皆居住於桃園市，20日陸續出現發燒等症狀，其中一名於23日不治死亡。衛生局針對相關醫護人員80人及家屬15人進行健康監測，目前接觸者皆無症狀，健康情形良好。

疾管署昨（26）日公布，新竹某軍營流行性腦脊髓膜炎群聚，目前共計3例通報個案，2例檢出奈瑟氏腦膜炎雙球菌（其中1例死亡），另1例檢體檢驗中。3名患者平時於新竹縣部隊服役，7月20日部隊休假返回桃園家中皆陸續出現發燒及身體不適症狀。其中1名個案在急救過程中接受插管治療，惟仍於7月23日病情惡化不治死亡，另2名個案經治療後轉診至北部某醫學中心住院，目前情況穩定。

衛生局已針對與個案同住的15名家屬和有接觸病患口鼻分泌物之風險的37名醫護人員進行預防性投藥，以降低發病機率。

流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，感染途徑包括接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫，潛伏期2至10天，感染症狀多侷限於鼻咽或無症狀，或僅出現類似上呼吸道感染症狀，但也可能引起肺炎、敗血症、昏迷、抽搐及腦膜炎等。

衛生局提醒民眾，防範流行性腦脊髓膜炎應養成良好的個人衛生習慣，避免到過度擁擠、通風不良的場所。