口腔癌年奪3000命 吸菸嚼檳榔為主凶

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）據衛生福利部最新統計，每年近3000人死於口腔癌，其中男性佔了約9成，且吸菸、嚼檳榔者罹患口腔癌機率較一般人高出很多。為了減少口腔癌的傷害，國際頭頸部腫瘤聯盟，將每年的7月27日訂為「世界抗頭頸癌日」，藉此提升民眾對口腔癌的正確觀念。

衛生福利部最新統計，口腔癌位居男性國人癌症死亡原因及發生人數第4位，每年口腔癌發生人數約計7千人、死亡人數約3千人；口腔癌患者中更有9成有嚼檳榔習慣。為了預防及早期發現口腔癌，國民健康署依據世界衛生組織建議，提供口腔癌篩檢，30歲（含）以上有嚼檳榔（含已戒檳）或吸菸的民眾每2年可免費1次口腔癌篩檢，有嚼檳（含已戒檳）的原住民則提早至18歲就可以接受篩檢。

國民健康署與國立台灣大學公衛學院研究團隊合作，針對有接受口腔癌篩檢的嚼檳或吸菸民眾，最長進行追蹤9年。結果顯示，與未做篩檢者相比，若篩檢率達約5成，篩檢組可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡率。

研究也發現，透過口腔癌篩檢的早期個案高達近8成，早期口腔癌治療五年存活率可已高達7成以上，但如果延宕病情拖到第三期，存活率僅5成5。國民健康署王英偉署長呼籲國人，遠離口腔癌三大原則：1.戒菸及檳榔；2.定期接受口腔癌篩檢；3.口腔黏膜有病變要盡早接受治療!