快囤貨！Coke Zero將停產

喜歡喝可樂但又怕胖？Coke Zero或許是你最好的選擇，但可口可樂宣佈，將不再生產Coke Zero，而是要用另一產品取代，有喝Coke Zero習慣的朋友，可能要開始囤貨了！​

公司表示，全新產品可口可樂Zero Sugar將於8月份在美國市場推出可口可樂Zero Sugar，有關產品早前已在歐洲、中東、非洲及拉丁美洲等25個國家推出，而且廣受市場歡迎，雖然Zero Sugar和Coke Zero使用的是相同的人工甜味劑，但可口可樂表示，Zero Sugar的口味和包裝，都更像經典可口可樂。

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可口可樂表示，Zero Sugar這個名字，意在更清楚地告訴消費者「這罐飲料沒含糖」。

根據美國產業雜誌《飲料文摘》，美國汽水的銷售量在2016年下滑至30年來的低點，為配合消費者日益減少的高糖和高卡路里飲料，飲料市場也逐步減少高糖分蘇打的生產，並針對產品做出改良。

去年，可口可樂的競爭對手百事可樂也宣布，將在2025年之前，將針對三分之二的產品做出卡路里的調整，希望能夠降低至少100大卡或以上。

於2005年上市的Coke Zero在2016年度是美國第10大汽水品牌，銷量成長3.5%。Diet Coke則是第3大，但近來銷售萎靡，下滑2%。