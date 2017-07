要「鯊」人免用刀　最毒料理看這裡

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導)「要殺人、免用刀,用魚翅就好」是喜翔(金介文)在廣告開頭時說的一句話。保鯊暗黑毒料理是野生救援WildAid今(2017)年上半年在台灣播出的廣告,並且在鄰近迪化街及人潮眾多的捷運站設立廣告燈箱,呼籲民眾不要食用魚翅以保護海洋生態。

流年、生宵運勢、開市、嫁娶或是安太歲等,都少不了農民曆。老祖先經年累月流傳下來的經驗,都記在這本黃曆裡。雪芃廣告的創意團隊在接到「保鯊」行動時,展開了一系列的創意發想。只是,如何突破喜慶宴會上少不了魚翅料理,又要如何在維繫傳統與保育觀念間,找出方法,實在是考驗團隊的智慧。

台灣魚翅曝曬場。(照片由野生救援WildAid提供)

雪芃廣告群創意總監林智豪表示,長輩們對這本黃曆很迷信,加上很多觀念都是承傳自老一輩的經驗談。因此,在接到這個任務時,先找到不食用魚翅的族群,亦就是年輕人,再去思考如何不與上一代衝突,如何影響存在已久的觀念,並且緩解來自上一代施予的壓力。

團隊表示,直接用保育的角度去談保育鯊魚,相信很多人一定聽不進去。因此想到喜翔在《總舖師》的反派角色,並且想到用反諷的手法進而請他詮釋鯊魚的各項「好處」。加上喜翔的親民又喜感的形象,希望藉此影響各年齡層。

雪芃廣告群創意總監林智豪說,廣告上刊時間正好接近農曆過年,為了讓廣告更貼近觀眾,不如走進國小校園請小主人翁們透過畫筆模仿黃曆的食物相剋圖的圖案,把鯊魚與最愛的零嘴放在畫布裡。並且,透過這樣的模式告訴孩子們,無論那些食物與鯊魚放在一起食用都是有「毒」的,因為70%的魚翅汞含量超過標準值的42倍。另外,小朋友參加完這次的圖畫課後,會把所學帶回家跟家中的長輩們分享。

捕獲的鯊魚一個個排在漁港的地板上。(照片由野生救援WildAid提供)

WildAid這則廣告上刊後短短二天就突破100萬人次的觀賞,而每一位網友在觀看後也將其分享到其他的社群媒體。

值得WildAid注意的是,廣告上刊後沒多久,很多使用LINE的長輩亦經常將其中幾張圖案當作問候貼圖互相轉貼。而雪芃廣告也說,這一切是自然發酵。

野生救援WildAid說,台灣的鯊魚捕獲量自2011-2015年都有下降的趨勢,從2011年42,136噸、2012年30,450噸、2013年26,033噸、2014年25,473噸及2015年21,790噸。在環保意識持續抬頭的今日,台灣也慢慢的開始意識到鯊魚對於海洋生態的重要。因為鯊魚是海洋食物鏈中的高級消費者,若是人類再持續不斷濫捕的話,最終會讓海洋的生態系崩潰。

鯊魚悠遊海中。(照片由WildAid提供)

台灣屬於鯨鯊捕獲區,根據其他媒體報導,瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) 在2002年把鯨鯊列入為附錄二種。在亞洲,台灣俗稱鯨鯊為豆腐鯊,而從2002年7月開始台灣每年鯨鯊的捕撈數量限制在80尾,到了2008年才全面禁止這類商業活動。台灣也是率先實施鯨鯊捕獲與監控系統的國家,利用衛星定位標識研究其棲息的深度、移動洄游模式及原因。

野生救援WildAid透露,今(2017)年承接全球公益大使的神秘代言人與周杰倫一樣,會呼籲世界各地的人們重視野生動物的保育與生命的尊重。並且,引領大眾邁向野生動物「零消費」,讓「沒有買賣,就沒有殺害」能落實於生活中。