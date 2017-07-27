〈財經主筆室〉南科向台積電招手 找回企業投資台灣的熱情樂見政府釋善意

鴻海郭台銘日前「若非必要不想回台說」引發台灣投資環境的檢討，環保署長李應元上任後,上周21日會議通過南科高雄園區在原空汙總排放量不變情況下，製造業廠房用地將增加2公頃，被視為迎接台積電3奈米製程有關，引發外界聯想，被解讀是政府釋出友善之手。事實上，找回企業投資台灣的熱情，政府確實需要做更多。

依照原環評計畫書，南科高雄園區原核准的製造業廠房用地為206.9公頃，截至去年12月底，總計出租廠房用地面積約145.8公頃，即剩下61.1公頃的地，這次南科高雄園區辦理第七次環差審查，硬是擠出約2公頃製造業廠房用地，變更後製造業廠房用地可增加至208.8公頃，換言之未來可供台積電3奈米製程用地最多是63公頃，似為台積電備地。

上周最熱門的討論議題是台中市即將取代高雄成為第二大城市，高雄6月底只比台中多出1444人，依人口自然成長比率預估，高市人口數最快這周就會被台中市超越。高市研考會分析，科學園區成立的「人口磁吸」變遷效應是主要因素，新竹科學園成立至今，北部人口增加368萬人；中科帶動中部人口增加114萬人；南科為南部人口增加86萬人，科學園區可說是過去最大的人口紅利因素。就這麼無巧不巧，環保署上周專案會議就通過增加南科製造業用地的方案，用意不言可喻。人潮帶來錢潮，人口紅利對於提振地方發展與經濟一定會有幫助，增加企業投資是借力使力，最快速的一劑良方。南科管理局指出，南科高雄園區自2002年起開始引進廠商，至今已有包括光電、精密機械、積體電路、電腦周邊、生技等共77家廠商進駐，並已有59家業者量產。

過去台灣投資環境不佳，被認為有幾大原因，包括硬體的用地的取得、電力水力能源供給、勞工政策、廢核排富的社會氣氛等，工總7月最新公布2017年白皮書直接點名是「五缺六失」，即缺水、缺電、缺人才、缺工、缺土地的「五缺」，及政府失能、社會失序、國會失職 、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標的「六失」依然存在，尤其直指「土地取得與環評是一大關鍵」。如今由擔任過財經立委的李應元擔任環保署長，並已見在環評政策上願意為招商取得土地上作出積極作為，政府釋出善意可喜之餘，也希望不僅僅只為台積電量身訂作而已，台灣內需經濟依舊停滯，國外政府頻頻招手國內重量級企業下，讓企業願意留在台灣土地上，不只是根留台灣，更要擴大投資，找回企業投資台灣的熱情，我們期許政府做得更多也更快。