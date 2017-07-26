壓倒性票數　美眾議院通過對俄制裁

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）美國眾議院25日以近乎一面倒的投票結果，通過對俄羅斯的制裁法案，該項措施將限制美國總統川普對俄制裁的鬆綁程度，也可能讓川普試圖與莫斯科重建關係的計畫生變。

根據《德國之聲》報導，國會兩黨罕見的達成共識，以419比3的懸殊票數通過對俄國、伊朗與北韓的新制裁法案，眾議院發言人萊恩（Paul Ryan）表示，該法案代表美國將針對最危險的敵人「鎖緊螺絲」，以保障美國人民的安全。

根據新法規定，川普總統若想更改對莫斯科現有制裁措施，必須獲得國會的同意，顯示總統將受到國會的制約；川普團隊曾表態反對制裁法案，表示該法阻礙美國與他國的外交關係與相關政策。

新制裁主要針對俄羅斯能源行業、軍工企業、以及被美指控干預去年美國總統大選的機構，此項結果將導致美俄兩國的緊張關係提升。俄國日前曾警告美國，新的制裁將衝擊美俄的雙邊利益，也表示莫斯科當局將會靜待法案最後的決定。

而對於其他兩國的制裁，美分別將目標放在伊朗的彈道飛彈計劃與侵犯人權行為，以及北韓的核武與導彈計劃。

新制裁法案甚至可能衝擊許多歐洲國家，尤其是擁有大型能源企業的德國、奧地利等國。德國政府擔心，新法案可能影響到與俄合作的德國企業，導致德國與其他歐洲國家也間接受到制裁。