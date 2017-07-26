中華電信連續四年獲ISLA奬項 資安實力獲國際肯定

中華電信再次展現資安實力，屢受國際肯定！中華電信資安團隊成員魏銪志博士在資安與個資風險評鑑系統之研發、輔導及推動公司資安與風險評鑑專案上表現卓越，受到第十一屆亞太區資訊安全領導成就表彰計畫(Information Security Leadership Achievements，ISLA)多數專業評審的熱烈肯定，並以頒發「資深資訊安全專家」獎項以資鼓勵，中華電信資安團隊將繼續耕耘，引領台灣資安實力不斷邁進。

魏博士畢業於國立中央大學資訊管理學系博士班，擁有CISSP, CISM, CISA, CRISC, CEH, CHFI等多張國際証照，在資安理論與技術領域上專研多年，目前擔任中華民國電腦稽核協會理事及台灣數位鑑識發展協會副秘書長，致力於國際資安標準與稽核及數位鑑識的推動，打造受國際認可的資安實力。

中華電信資通安全服務一直都以高度重視專業技術與客戶服務，自2015年9月起，即已在「SOC資安監控服務」與「資安檢測服務」方面陸續取得ISO 20000認證。在行政院資安會報「2016年資安服務廠商評鑑」中，中華電信資通安全服務更是唯一在SOC監控服務、資安健診服務、滲透測試服務及社交工程郵件服務皆獲得「特優級」的資安廠商。「HiNet SOC資安鑑識實驗室」提供中華電信客戶從事前監控佈署、事中緊急應變處理，以至事後的數位鑑識，全程皆提供客戶零漏洞的資安防護服務，並建立鑑識資料庫與資安威脅情資，大幅提昇企業的資安防禦等級，HiNet SOC資安鑑識實驗室更於2017年3月領先全國ISP與SOC業者，取得ISO17025國際最高認證，堅強實力展露無遺。