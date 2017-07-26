歡慶20周年！ 2017富邦小富翁理財營 全台7場次開跑

國內歷史最悠久、口碑最佳的台北富邦銀行「小富翁理財營」，2017年的課程自7/25起展開，台北、新竹、台中及高雄共舉辦7個梯次。為歡慶邁入20周年，北富銀今年課程首度結合實體與虛擬，包含分行實地「小小行員體驗」以及目前最夯的「行動支付e生活」課程，讓小朋友藉由體驗輕鬆掌握目前金融最新趨勢。

早在1998年，台北富邦銀行即體認到金融智能教育的重要性，率本國銀行之先開辦小富翁理財營，今年邁入20周年，累計已有近5,200名學員結業，開辦以來年年爆滿，堪稱國內歷史最悠久且最具口碑的理財教育營隊。為歡慶「小富翁理財營」20周年，北富銀今年特別邀請2位結業8年以上的學員歸隊，對於今年將邁入另一求學階段的他們，小學時期上的理財課程對她們影響深遠，至今受用無窮，現場2位學姊也將與小學弟妹們分享他們寶貴的經驗。

台北富邦銀行執行副總吳昕顥表示，「小富翁理財營」希望透過寓教於樂的方式，讓每一位學員在輕鬆互動的環境下接觸理財知識，讓金融理財更貼近生活。除了認識儲蓄、股票、基金、保險等各式理財工具，更重要的是要引導孩子建立健康金錢價值觀，期盼每位孩子都能成為身心靈富足健康的小富翁。

吳昕顥表示，近年來數位金融風潮崛起，我們所習慣的金融服務方式也漸漸由實體通路走向行動金融，因此今年的小富翁理財營，首度安排讓小朋友先體驗實體分行業務進行過程，再搭配最新的行動支付課程，從實體到虛擬，讓孩子們輕鬆掌握最新金融趨勢。

今年首度推出的「小小行員體驗」課程，是以現今最夯的職業體驗活動為靈感，所有的學員將在講師的帶領下，化身為銀行的迎賓接待員、櫃員或是客戶，到分行實地體驗銀行作業，進行存提款、換匯等日常交易。透過這樣的體驗課程，小朋友不僅可以了解銀行業務運作方式，也可以學到如何到銀行辦理日常金融業務。