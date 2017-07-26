回饋鄉里！愛爾麗捐贈南市消防局災情勘查車

臺南市政府消防局於2017年7月25日上午10時00分，假本市南區門路第七大隊(臺南市南區南門路273號)舉行災情勘查車1輛捐贈儀式，由臺南市政府消防局局長李明峯接受並頒發感謝獎牌，感謝愛爾麗醫療集團董事長常如山先生造福人群的善行義舉。

愛爾麗醫療集團董事長常如山先生秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，捐贈消防災情勘查車1輛，供本市消防局使用，常董事長本著取之於社會、用之於社會的大愛化做實際行動，因考量台南警義消弟兄到災害現場協勤之交通安全，特捐贈性能較佳、配備精良之災情勘查車1輛，價值77萬元，編號愛爾麗13號的新車將供本市消防局協助各項消防救災勤務乘載使用，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，配置於本市消防局災害搶救科，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用，此舉不僅充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

常董事長曾於2012年捐贈本市消防局災情勘查車1輛，提升本市救災效能，今日亦感念消防局消防及義消同仁日以繼夜、不眠不休為保障本市民眾生命財產而努力，藉此拋磚引玉，帶領更多民間力量之展現，喚起社會善心人士及公益團體更多之善行，為了維持良好的救災品質，除了需要精湛的技術外，亦需要性能良好的災情勘查車，能讓救災人員在第一時間內到達救災地點，以提高救災品質，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望，也表達回饋鄉里、不忘本的經營理念。

愛爾麗醫療集團率領優質的醫療團體，帶給社會大眾全方位的服務，包含醫療美容、產後護理及健檢醫院等多元的醫療服務，目前大中華區設立超過50家直營醫療機構，除了努力深耕兩岸市場外，也將美麗與愛心推及各個角落，愛爾麗集團希望藉由此次的捐贈活動，能發揮拋磚引玉之功效，讓更多熱心公益人士及機關團體共襄盛舉，共同投入公益，建立真善美社會。