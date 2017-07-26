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回饋鄉里！愛爾麗捐贈南市消防局災情勘查車

愛爾麗醫療集團董事長常如山先生捐贈臺南市政府消防局災情勘查車1輛儀式

By  台灣英文新聞
2017/07/26 15:54

照片由愛爾麗提供

臺南市政府消防局於2017年7月25日上午10時00分，假本市南區門路第七大隊(臺南市南區南門路273號)舉行災情勘查車1輛捐贈儀式，由臺南市政府消防局局長李明峯接受並頒發感謝獎牌，感謝愛爾麗醫療集團董事長常如山先生造福人群的善行義舉。

愛爾麗醫療集團董事長常如山先生秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，捐贈消防災情勘查車1輛，供本市消防局使用，常董事長本著取之於社會、用之於社會的大愛化做實際行動，因考量台南警義消弟兄到災害現場協勤之交通安全，特捐贈性能較佳、配備精良之災情勘查車1輛，價值77萬元，編號愛爾麗13號的新車將供本市消防局協助各項消防救災勤務乘載使用，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，配置於本市消防局災害搶救科，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用，此舉不僅充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

常董事長曾於2012年捐贈本市消防局災情勘查車1輛，提升本市救災效能，今日亦感念消防局消防及義消同仁日以繼夜、不眠不休為保障本市民眾生命財產而努力，藉此拋磚引玉，帶領更多民間力量之展現，喚起社會善心人士及公益團體更多之善行，為了維持良好的救災品質，除了需要精湛的技術外，亦需要性能良好的災情勘查車，能讓救災人員在第一時間內到達救災地點，以提高救災品質，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望，也表達回饋鄉里、不忘本的經營理念。

愛爾麗醫療集團率領優質的醫療團體，帶給社會大眾全方位的服務，包含醫療美容、產後護理及健檢醫院等多元的醫療服務，目前大中華區設立超過50家直營醫療機構，除了努力深耕兩岸市場外，也將美麗與愛心推及各個角落，愛爾麗集團希望藉由此次的捐贈活動，能發揮拋磚引玉之功效，讓更多熱心公益人士及機關團體共襄盛舉，共同投入公益，建立真善美社會。

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