川普證實:鴻海投資案非常可能落腳威州

美國總統川普今天接受「華爾街日報」專訪時證實，鴻海集團計劃在美國蓋一座大工廠，強烈考慮設置在威斯康辛州。

川普今天接受華爾街日報專訪指出，蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）允諾在美興建三座大型工廠，此舉將有助兌現川普振興美國製造業的承諾。

不過，川普並未說明蘋果的三座工廠最後將落腳何處、何時可以完工及投入生產。蘋果則拒絕評論川普訪問談話內容。

在45分鐘訪問裡，談及稅改與商業投資時，川普告訴華爾街日報：「我跟他談過了，庫克允諾蓋三座工廠，很大、很大、很大的。」「我說你知道的，除非你（庫克）開始在美興建工廠，否則我不認為川普政府的經濟是成功。」「然後他（庫克）打電話給我說，他們將向前推動。」

報導說，這是川普上任後，第一次有關施壓全球市值最大廠商，把生產線從亞洲遷回美國的相關評論。去年美國總統大選期間，蘋果飽受川普陣營批評將iPhone手機及配件裝置等生產線外包至中國大陸。

川普當選後，曾在接受時代雜誌專訪時提及，他告訴庫克，「蘋果要在美興建一座偉大的工廠，你的最大、最好的，縱使比蘋果在大陸的一些工廠只大一英尺都可以」。

蘋果對外宣稱在美提供約200萬個就業機會，包括蘋果自己的員工、供應廠商、app開發商以及經營蘋果附件產品商家等，其中蘋果在美國員工有八萬名。

另一方面，蘋果產品和配件的主要製造商鴻海集團，最近一段時間，也陸續傳出基於全球投資布局，不排除在美設廠，川普在專訪時也證實，鴻海集團計劃在美國蓋一座大工廠，強烈考慮設置在威斯康辛州。