歐美預測颱風路徑不一 氣象局：待觀察

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 中央氣象局今(26)日表示，台灣各地及澎湖、金門、馬祖還是晴朗炎熱的天氣，預測各地高溫皆有34、35度上下，中南部平地、花東縱谷以及大台北地區皆可達35、36度。對於台灣附近太平洋上三個颱風及未來新颱風的形成，氣象局正持續觀察各颱風動向。

氣象局說，近日西北太平洋熱帶系統發展活躍，但第6號颱風庫拉已於昨(25)日減弱為熱帶性低氣壓並逐漸併入第5號颱風諾盧。而第8號桑卡颱風也在同一時間減弱為熱帶性低氣壓，並登陸越南，強度會持續減弱、消散。

氣象局進一步的說，雖然目前台灣附近太平洋海面上共有三個颱風，雖然都對台灣無影響，但25日下午2時，菲律賓東側有一熱帶性低氣壓，未來1、2天內有機會發展為颱風，而最快今(26)日就有可能增強為第9號颱風「尼莎」，至於是否在週末前後影響台灣的天氣仍需視其未來的路徑及發展而定，不確定性仍高。

根據歐洲及美國對「尼莎」移動路徑的預測模式研判，兩國皆持不同看法，氣象達人彭啟明於臉書貼文說，歐洲預報模式將沿太平洋高壓邊緣，先緩慢向北移動，週六逐漸併入諾盧颱風環流，對台灣無影響。而美國預報模式則預估此熱帶性低氣壓未來將快速增強，受太平洋高壓脊導引，先向北移動，再轉朝向西北移動，朝台灣靠近。最接近台灣的時間是週六至週日。未來諾盧颱風移動速度以及太平洋高壓增強的速度為關鍵，若諾盧颱風移速快，且太平洋高壓勢力增強慢，則會發生歐洲預報模式情境，反之則發生美國預報模式情境，將會侵襲台灣。

氣象局進一步的說，菲律賓西側的熱帶擾動是否成颱，關鍵期在27-28日兩天，若成颱風，這將會是今年第10號颱風「海棠」，而該颱風可能與「尼莎」在週末形成雙颱夾擊台灣，發展出藤原效應。只是菲律賓附近環境變化大，西側熱帶擾動形成颱風的機率不高，需再觀察。