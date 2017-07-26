颱風尼莎估26日生成 彭啟明：北上不侵台

（台灣英文新聞/ 生活組綜合報導）氣象專家彭啟明指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天將增強為第九號颱風「尼莎」，依歐洲及美國預測模式研判，移動路徑分歧大。歐洲預報模式將沿太平洋高壓邊緣，先緩慢向北移動，週六逐漸併入諾盧颱風環流，對台灣無影響。他認為還是以歐洲的判斷是最主要可能的情境，但把美國預測當成最壞的可能。



另外，氣象專家李富城則持不同看法，他po文說，到目前為止，美國全球預報系統（GFS）仍然是預報，菲律賓東方的熱帶性低氣壓，一旦生成颱風，會直接侵台，所以他還是認為，這個模式是正確的。寧可預先做好防颱，也不可屆時慌了手腳。

彭啟明在臉書表示，美國預報模式則預估此熱帶性低氣壓未來將快速增強，受太平洋高壓脊導引，先向北移動，再轉朝向西北移動，朝台灣靠近。最接近台灣的時間是週六至週日。

至於目前南海上的桑卡颱風與日本東方海面的庫拉，皆減弱消散為一般低壓，諾盧颱風本週六日將在日本南方海面滯留，對台灣無直接影響。



彭啟明進一步指出，未來諾盧颱風移動速度以及太平洋高壓增強的速度為關鍵，若諾盧颱風移速快，且太平洋高壓勢力增強慢，則會發生歐洲預報模式情境，反之則發生美國預報模式情境，將會侵襲台灣。後續南海也有低壓發展趨勢，緩慢向東北移動，接近台灣，但這變動仍大，一樣須視諾盧颱風移速而定。



彭啟明也提醒，在沒有颱風來臨前，台灣的天氣依舊是炎熱有午後局部陣雨，未來幾天預期降雨會略增多，外出活動需要多留意。