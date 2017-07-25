中華電信與工研院攜手開發HiNet企業影音平台

中華電信一直以客戶的需求出發，積極發展能滿足客戶的專業服務！企業在追求最高效益下，已經習慣利用網路的高速獲得更多更即時的資訊，為此中華電信與工業技術研究院攜手合作，開發「HiNet企業影音平台服務」，建構SaaS (Service as a Service)雲端商務平台解決方案，除了協助企業自主經營OTT頻道外，亦提供企業內部教育訓練、現場活動直播等專屬影音網站，企業即可在短時間內上手，強化企業上下的資訊流通。

HiNet企業影音平台為多租戶系統架構，提供包括企業專屬頻道、VOD隨選、Catch-up TV側錄回看、Linear TV頻道排播、線上影音教學、Live直播，以及多樣互動功能等全方位服務，且馬上申請即可隨即啟用，免除企業以往投入大量資金與人力自建系統平台的不便。同時，收視用戶只要透過網路連線，即可隨時隨地瀏覽HiNet為企業所打造的OTT優質影視生態圈，可使用的終端設備範圍擴及電腦、手機、平板、Smart TV、STB機上盒等類型，不限時間地點，打造行動辦公室。

有別於國外OTT平台，HiNet企業影音平台結合中華電信全國最大的頻寬建設基礎，結合工業技術研究院資訊與通訊研究所技術能量，提供客戶最在地化與全程中文化的專業服務，能夠因應企業需求，為企業客製化OTT平台的建置與模組化設計，協助企業管理人員整合多系統資料更為輕鬆。