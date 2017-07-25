富邦富時歐洲ETF基金 7月31日開募

沉寂已久的歐股今年以來多頭氣盛，隨著歐洲逐步擺脫政治雜音干擾，總體經濟穩定成長，且歐洲央行仍將維持寬鬆貨幣政策，吸引市場目光回歸其基本面和價值面的優勢，前景可期，富邦投信看好歐股未來發展，順勢推出富邦富時歐洲ETF基金(股票簡稱：富邦歐洲、股票代號：00709)，預定於7月31日開募。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，自2008年金融風暴開始，歐洲經濟復甦力道相對於美國、甚至新興市場都較為溫吞，尤其緊接在後主權債務危機、通貨緊縮等風險，都是影響歐洲經濟重回榮耀的絆腳石；然而為了提振歐元區的經濟增長表現，歐洲央行決議跟隨美國聯準會腳步，推出大規模的寬鬆貨幣政策，四次調降基準利率至負利率水位，再融資基本利率也下調至零利率，此外更有高達數兆歐元的政府公債買回計畫，以期能利用提高流動性帶動整體歐洲經濟發展。

廖崇文指出，觀察歐洲GDP、核心物價指數(CPI)、政府預算、失業率、PMI、消費者信心等六項經濟數據均顯示，歐洲將扭轉通縮困境、逐步脫離撙節思維，進入良性循環下，可望維持復甦軌道，扭轉先前經濟頹勢。GDP緩步向上攀升，CPI也從2015年第一季的通縮狀況好轉為2017年第一季的通膨狀況，且快要達成歐洲央行(ECB)的寬鬆政策目標，顯示近期歐洲經濟狀況即將回歸正軌，一掃過往政經情勢不穩之陰霾。2017年第二季的失業率更下滑至2013年第二季以來的低點，德國與法國的綜合PMI指數近年來亦出現改善跡象，另一方面，消費者信心指數不信任感持續降低至-3.3，顯示不論是消費習性還是工資的改善狀況也有好轉，也是歐洲回歸經濟良性循環的信號之一。

另一方面，市場預估今年歐洲前600大企業的全年每股獲利將成長逾16%，高出S&P500企業5%以上，且從企業市值大小來做區分，可發現到小型股的每股獲利估計會優於中、大型企業的表現，顯示寬鬆政策有效率地將其優勢深化到小型企業當中，強化整體產業的良性循環因子。

總結來說，美國雖然已經展開升息循環，但對於歐元區來說，2017年結束前要宣布結束寬鬆貨幣政策的環境稍嫌過早；以先前經驗及談話內容來看，歐洲央行官員基本上在決策判斷上仍偏謹慎，因此即使歐央採取縮表，歐元區經濟勢必已處於一個相當穩定且可控制的框架中，屆時阻力將轉為助力，有利整體歐洲股票市場發展，廖崇文強調，投資人可以富邦富時歐洲ETF做為掌握歐洲前景的極佳工具。