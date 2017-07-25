腸病毒進入警訊期 北市出現首例併發重症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市衛生局今（25）日表示，7月11日一名11個月大男嬰出現發燒、嘔吐、肌抽躍、心搏過速等症狀，至醫院就醫後，通報腸病毒重症並立即進入加護病房治療，昨（24）日確診為首例腸病毒併發重症患者，所幸該名男嬰已康復出院。

北市政府已於7月13日公告疫情進入流行警訊期，疾病管制科陳少卿科長表示，腸病毒感染併發重症個案全國通報45例，確診6例，北市通報12例，1例確診，尚有2例檢驗中。

依據疾管署研究資料顯示，家庭中第二位感染腸病毒的小孩，症狀可能會較第一位嚴重，該確診個案經衛生福利部疾病管制署檢驗感染型別為克沙奇A6型，他的3歲哥哥，於個案發病前10天曾感染腸病毒。

北市衛生局提醒，腸病毒傳染力強，可經由飛沫、糞口、接觸到病人鼻涕等分泌物傳染，平時宜注意勤洗手，並以稀釋漂白水擦拭玩具、課桌椅、玩具、書本、遊樂設施、娃娃車、保健室、尿布檯、廁所和電梯按鈕等處，以避免交叉感染。

5歲以下幼兒為併發重症高危險群，接觸幼兒前應洗手、換上潔淨衣物，暑假期間生病孩童應避免出入公共場所，同時應留意腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快），掌握黃金治療時間，務必儘速至腸病毒重症責任醫院（臺北市共9家：臺大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區、萬芳）或大醫院就醫。