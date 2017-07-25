平日分段睡 假日再一次補眠 當心罹患睡眠障礙

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）自從「一例一休」和「期貨市場交易新制」上路後，不少民眾將夜晚正常8小時的睡眠時間切割成1到3小時就醒來工作，睡不夠就靠周末假日補眠，導致這些「分段式睡眠」族群出現了睡眠障礙，求診患者激增了三成。

精神科醫師楊聰財醫師表示，近來求診患者激增了三成，患者大多是從過去連續睡眠6-8小時，改為採取「分段式睡眠法」，造成失眠障礙患者增加，情況輕則失眠，重則出現注意力變差、思考能力無法集中，最後導致情緒低落，產生憂鬱病狀。

確診後，醫師會施予安眠藥與抗憂鬱相關藥物來治療，有需要還要搭配心理治療，讓患者學會腦袋關機的方法，如鼓勵患者：上床前腦袋放空、不思考任何事情，自我催眠約30分鐘，並輔以深呼吸吐氣，如此每天至少早、中、晚、睡前各做至少20次，逐漸習慣紓壓放鬆的方式。此外，養成規律運動習慣、避免白天睡太多及飲用刺激性飲料等，這些方式都可改善睡眠障礙問題。

精神科劉誠崇醫師建議，「分段式睡眠法」也許曾經適合古人，但隨著時代變遷，已無法滿足現代人需求。民眾若是覺得時間不夠用，而想採取「分段式睡眠法」，與其減少睡眠時數、爭取時間做事，不如想辦法提升睡眠品質，一覺醒來後有效率地把事情完成。原則上，人們需要擁有至少6-8小時品質良好的睡眠，才有充沛的體力應對白天的各項作業。