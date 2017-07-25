研究：毛主人的血壓普遍較低 活力也較佳

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合外電報導）根據研究顯示，狗不僅是人類最忠實的朋友，更能帶給主人充滿活力和健康的生活。該研究刊登於《流行病學和社區健康期刊》（Journal of Epidemiology and Community Health）中。

參與此次的研究人員分別來自：東英格蘭大學（University of East Anglia, UEA）和劍橋大學（University of Cambridge），研究對象包含3123位年齡介於49-91歲的中、老年人士，其中大約20%的人有養狗。研究方式為配戴加速度感震器於身上持續追蹤7天運動狀況。

毛主人都知道，想要毛小孩快樂又健康，每日陪陪牠們出門溜搭和玩耍是必備功課之一，因此研究發現，毛主人每日平均步數比沒養狗的多出2760步，相當於每日多運動23分鐘；相比下，沒養狗的人每日久坐的時間則多出30分鐘以上。

據統計，大部分的人在冬天、雨天或日短夜長的季節會顯得較懶散，但毛主人的活力卻不受天氣好壞和季節影響。除此之外，養狗還可以大幅降低大人和兒童經歷焦慮與壓力的可能性，也可降低血壓和兒童罹患氣喘的機率。

由於毛小孩需要適度運動，驅使毛主人不得不去陪著活動，不過研究人員提醒，人們應該為了自身健康而維持良好運動習慣，因此該研究結果有助於他們思考如何幫助人們找個「動機」，進而持之以恆維持運動習慣。