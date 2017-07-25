加入伊斯蘭國的德國少女表達後悔：只想回家

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）媒體報導，一位日前曾加入恐怖組織伊斯蘭國(IS)、目前正拘留在伊拉克的德國少女，向媒體表示她後悔加入聖戰士團體，只希望能早日回家。

德國《明鏡》週刊(Der Speigel)報導，4位曾加入伊斯蘭國的德國女性目前正被拘禁在伊拉克監獄內，包括一位來自德勒斯登(Dresden)的普爾斯尼茨(Pulsnitz)小鎮16歲少女，已有領事探視與前來協助。

德勒斯登的檢察官Lorenz Haase表示，該名16歲少女是Linda Wenzel，經確認後目前正位於伊拉克境內，並曾獲領事協助，但Haase拒絕再透露更多消息。

德國廣播電台NDR和WDR與《南德意志報》曾在伊拉克首都巴格達境內的軍隊醫務室對Wenzel進行訪談，她表示她想離開。

報導指出Wenzel說，「我只想從這裡離開，我想要離開戰爭、武器和這些吵雜的聲音」，「我只想回家跟家人團聚。」

媒體報導，Wenzel後悔加入伊斯蘭國，希望能被德國當局引渡回國，她並願意配合政府進行合作。

報導也稱，Wenzel的左大腿有槍傷，右膝蓋也有其他傷痕，據Wenzel說法是在一場直升機攻擊事件中受傷。

本(7)月9日伊拉克軍方收復伊斯蘭國大本營的摩蘇爾市(Mosul)，伊拉克總理阿巴迪(Haider al-Abadi)宣稱正式宣布戰勝伊斯蘭國，標誌伊斯蘭國三年前宣布建立哈里發國以來的最大挫敗。

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而在伊拉克軍方逮捕的俘虜中，有一群約20名加入伊斯蘭國的外國女性，包括來自俄羅斯、土耳其、加拿大、利比亞和敘利亞等地，在與伊拉克軍方對峙過程中，他們在摩蘇爾舊城地下的通道前擺設槍械和彈藥。

德國政府上周表示，他們在伊拉克軍方逮捕的俘虜中發現這名16歲少女，後證實身份就是去(2016)年7月失蹤的Linda Wenzel。

去年7月1日Wenzel在向父母告知她要去朋友家中度過週末後，就未再返家、失去聯繫，警方在她房間的床墊下找到兩張機票收據，分別是從德勒斯登飛到法蘭克福，再從法蘭克福飛到伊斯坦堡。

年初她曾向父母透露自己對伊斯蘭主義的興趣，但隱瞞自己已經信教的事實，在回教的齋戒月時，也曾告訴家人她正在節食，她母親Katharina說，「當時我們根本沒想到任何事，甚至還買了一本可蘭經給她。」

調查人員還發現了禮拜毯、上百張相片冊、與她的Facebook帳號。

因此國安單位當時懷疑這名少女受到網路上聖戰士團體的招募，並與他們有所聯繫，準備進行一場恐怖行動。

檢察官Haase表示，Wenzel約一年前獨自抵達土耳其，明顯將前往伊拉克或敘利亞，但之後國安單位就失去她的行蹤，隨後就是今年7月在摩蘇爾被逮捕。

近幾年上百名德國人，包括年輕少女與女性，都離開德國加入位在敘利亞或伊拉克的伊斯蘭國，有些在戰爭或自殺炸彈攻擊中喪生，有些能回到德國，但仍有許多人下落不明。