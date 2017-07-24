執政蜜月期結束？馬克宏支持率大幅下跌

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）五月才風光上任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），似乎已不再擁有高人氣，根據法國媒體《周日報》（Journal du Dimanche）公布的一項最新民調，馬克宏的支持率於過去一個月來已大跌10個百分點，來到54%，是法國新任總統繼1995年來最大跌幅。

根據《德國之聲》報導，調查中顯示，47%的受訪者對馬克宏「比較滿意」，比六月的54%下降了7個百分點，僅有7%民眾感到「非常滿意」，也較上月的10%下降。而在43%的不滿意中，15%的人對馬克宏「非常不滿意」。

媒體分析，馬克宏滿意度會如此大幅度的下降，可能與他所實施的經濟改革措施有關。為了將財政赤字控制在GDP的3%以內，法國政府近期擬定大量撙節措施，大幅削減工會與各地方政府預算，其中更將國防預算大砍8.5億歐元，導致參謀總長德維利耶（Pierre de Villiers）憤而請辭，引發許多民眾不滿。

此外，馬克宏也支持一項緊縮法國安全法律的爭議法案，許多權利團體認為該法案過於嚴苛；他還在6月於凡爾塞宮接見俄國總統普丁（Vladimir Putin）、在法國國慶日親自接待美國總統川普（Doanld Trump）。

身為法國史上最年輕的總統，自上任以來不斷投射出威權形象，就連中間偏左的法國《解放報》都批評他顯露出了專制的一面，並建議他應該「長大一點」。法國政治學者分析，馬克宏的執政蜜月期已經結束，真正的考驗現在才正要開始。