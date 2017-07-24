「東北角地區文史生態區域課程」新書發表會 平雙貢師生邀您走讀品味三貂堡

「雙流匯集發清音，聖地馳譽歲月深，八景風光迷客眼，三貂軼事動人心。......」新北市教育局今(24)日在雙溪高中辦理「東北角地區文史生態區域課程」新書發表會，特別邀請貂山詩社指導雙溪國小學生吟唱「雙溪之美」的詩詞，這也是新北市第10本區域生態文史課程專書。

新北市教育局自2010年開始，為提供全市師生及市民親子實施優質戶外教育課程的教材，從八里區開始編纂《1510八里走讀》以來，至今年年初已完成9本區域生態文史課程專書的出版。今天再發表屬於平溪、雙溪、貢寮3區的新書，總計已

完成10本、涵蓋全市半數以上行政區的區域文史課程專書，為新北市在自然地質生態、歷史人文演變、地區產業發展等，留下足供全市甚至全國民眾參考運用的環境教育素材。

這次「東北角地區文史生態區域課程」的新書發表會，特別以「走趣三貂堡，悠遊平雙貢」為活動主軸，一方面將平溪著名的天燈產業、雙溪自豪的低碳慢活生活，以及貢寮特有的海洋景觀資源，向在場的師生及貴賓做一完整的呈現。同時由平溪國小、貢寮國中、雙溪高中3校學生擔任區域走讀大使，採TED短講的方式，以5分鐘緊湊且精彩的演說，引領所有人認識東北角的自然及人文之美，也展現了本區高國中小學校在環境教育札根的成果。而配合本書在戶外教育的實際應用上，編輯團隊歷經半年多的實地踏察及彙整，共收錄了如「思幽訪古平溪行」、「悠悠巡古雙溪緣」、「眺望東北粼光覓」等共計9條走讀路線，另附有大瑞芳地區共計24條古道，讓本書在課程教學的實施、觀光休閒的進行、在地意識的培育，以及地方創新的發展等方面，都是一份兼具文獻意義及實用價值的文史典籍。

新北市教育局長蔣偉民副局長表示，東北角自古以來即是先民從「前山」往「後山」拓墾承先啟後的重要據點，這本文史專書的出版，不但補足了大瑞芳地區自然文史資料的重要區塊，更象徵新北市文史生態專書跨出重要的里程碑。而每一次文史生態課程專書的編輯，都可說是區域學校團隊及地方文史工作者投入社區再造的珍貴歷程，對鄉土意識的凝聚、在地就學的推動，都發揮了相當重要的輔助功能。新北市已預計於未來3年陸續完成其他區域的文史生態課程專書，讓新北市在地子弟及市民能從完整的視野來認識家鄉，以「走趣」及「悠遊」的態度，共同探索、體驗及思考新北市環境的現況及未來發展，也讓戶外教育成為新北市既「復古」又「創新」的時尚活動。