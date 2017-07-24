保護靈魂之窗 選購隱形眼鏡三步驟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為了方便和美觀，許多人會選擇配戴隱形眼鏡，但眼睛是靈魂之窗，提醒民眾要選購舒適度佳的隱形眼鏡外，也要注意產品來源，切勿為了貪圖方便而賠上視力健康。

隱形眼鏡是直接配戴於角膜上來矯正視力的醫療器材，配戴時會因為個人的體質、眼睛狀況、生活習慣與環境，而影響實際配戴的舒適度，因此消費者選購前，應先經眼科醫師或驗光人員諮詢及檢查，評估適合配戴隱形眼鏡後，再前往領有藥商許可執照的店家選購有醫療器材許可證的隱形眼鏡產品。

不過就算正確使用隱形眼鏡，仍可能會有角膜內皮細胞減少等生理變化，或因戴隱形眼鏡使眼睛氧氣供應量降低，造成角膜上皮受傷或角膜新生血管等眼睛傷害的危險。為避免產生更嚴重的眼科疾病，配戴隱形眼鏡後，有任何不適，應及早尋找眼科醫師診治，並定期檢查以維護眼睛的健康。

食藥署提醒消費者在購買隱形眼鏡時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先「認」識隱形眼鏡是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及標示，第三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材，只要掌握以上3個小撇步，即可確保買到合法安心的醫療器材。