60年來最少降水 義大利大旱農損20億歐元

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）減少的降水還有漏水的高架渠，讓義大利的古都羅馬開始陷入缺水的危機，而不只是講羅馬，大半個義大利的農業都正因為乾旱，全國將逐步限水，最快預計在本週開始。

義大利電視台SKY TG24的氣象學家在昨(23)日表示，義大利正面臨60年來最乾的春季，部分嚴重的地區降雨量甚至跌幅高達80%，全國受災最嚴重的薩丁尼亞(Sardinia)的乾旱已經達到了天然災害的程度。

根據當地農業組織Coldiretti上週進行的評估，義大利農業因為旱災損失的金額已經達到20億歐元，除了畜牧業者要面對產乳量下降的問題外，包括義大利東南部普利亞大區(Puglia)出產的罐頭番茄在內，義大利知名的農產葡萄、橄欖都受到嚴重影響，盛產全球知名帕瑪森起士(Parmigiano Reggiano)和帕爾瑪火腿(prosciutto)的帕瑪(Parma)地區也受災嚴重。

在羅馬，首都羅馬所在的拉吉歐大區(Lazio)長官下令，由於已經造成生態破壞，不得再從鄰近的布拉恰諾湖(Bracciano Lake)取水，雖然這座湖供給了首都地區的部分用水，加上以前也只用作備用水源，不過近年來從該湖取水也已經是常態現像，因此大幅減少了該湖的水量。

不過水公司ACEA卻指出，如果沒有來自布拉恰諾湖的水，已經很糟的缺水狀況會更加惡化，而現階段由於供水嚴重不穩。但根據義大利媒體的報導，每天長達8小時的分區限水可能在本週三(26日)開始實施，因此那些不必要的用水，像是羅馬有名的雕刻噴泉、許願池等景點，都可能遭到關閉。

羅馬的缺水情形十分嚴重，在今(2017)年上半年度的六個月中，羅馬降水的日子總共只有26天，而跟去(2016)年的88天相比，少了快兩個月的降水量。更糟的是，去年的降水量已經很少，而在過往的日子裡，羅馬降水的日數高達去年的4倍以上，更顯得今年的狀況較為嚴峻。