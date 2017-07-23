不是餐廳或廚房  走進印度家庭品嚐道地美味

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）三個月前，Ameya Deshpande、妻子Priyanka與朋友Aneesh Dhairyawan到印度拉達克(Ladakh)旅行，想在知名觀光區品嚐最道地的小吃，卻發現都是迎合觀光客口味的漢堡、披薩、義大利麵等，失望之餘，夫妻倆決心要讓到訪印度的旅客都能嚐到最真實的在地美味。

美媒Quartz報導，回國後Deshpande辭去了投資銀行工作，Priyanka也離開銀行，身為前勤業眾信人力資源顧問的Dhairyawan也加入他們，在2015年他們創辦了一個餐飲新創公司「Authenticook」。

Authenticook並不是販售食物的餐廳或廚房，他們比較像是印度線上餐廳服務業Zomato，方便遊客使用GPS找到附近餐廳的菜單、評價與營業時間，只是Authenticook列出的餐廳都是當地人家中。

自2015年9月開業起，Authenticook已經服務2千位以上客人、超過300道餐點，80%的預訂都是在過去12個月出現，並擁有96家全印度的家庭餐廳。

目前看似不是個印度餐飲業振興的好時機，2015至2016年間，許多餐飲科技企業相繼倒閉，餐飲投資也從5億美元跌到8千萬美元；在2017年第一季，餐飲業更只收到1,406萬美元的投資，相較於去(2016)年同期的3,947萬美元大幅下降；此外，跨國大企業如Google和Uber也加入這個看似飽和的市場。

但Authenticook卻全然不擔心，畢竟他們賣的不是產品，是經驗。

Deshpande表示，「食物本身帶來很多涵義，特別是在一個這麼多元的國家如印度，在地料理都是奠基於地區與社群特色」，例如馬拉地美食(Maharashtrian)絕不是只有vada pav和missal pav，他們的傳統料理從納希克(Nashik)、阿科拉(Akola)到那格普爾(Nagpur)都持續在變化。

有些地區住著吃海鮮和魚類的居民，有些地區居民又謹守素食主義，Deshpande說，「我們思考，何不引進一個觀念：人們可以嘗試不同的美味，而不是以消費者角度出發，後者是快遞公司在做的事。」

透過Authenticook的服務，遊客可以拜訪印度當地家庭、並在家中享用在地的一餐，從準備料理的廚師身旁了解美食的文化，而在餐桌上的對話也能使訪客對當地文化有更深與獨特的認識。

Authenticook的家常料理清單很多，涵蓋多種印度料理，而且還有些彈性選擇，例如提供參與料理製作或客製化自己的菜單。

所需費用也因餐點不同而有差異，依各家庭自行訂定，而Authenticook團隊則從中間收取佣金，約是餐點的20%費用，剩下的全歸印度家庭所有。

多數印度接待主在當地就已有房子或店面可招待遊客，所以只需額外負擔食材費，而在家中煮飯招待客人也存在極大彈性，接待主可以自由選擇要招待的人數和頻率。

此外，不同地區的客人屬性也不盡相同，在孟買或德里，上門的顧客包括想要尋找獨特用餐經驗的當地居民，但在旅遊勝地如齋浦爾(Jaipur)、烏代浦(Udaipur)、焦特布爾(Jodhpur)、果阿邦(Goa)、柯枝堡(Fort Kochi)就會有更多想要嘗鮮的觀光客。

知名度不足面臨困境

然而，創辦Authenticook最大的風險就是知名度。

Desphande說，「現在大多數人還是不了解這項服務，他們並不想嘗試」，但Desphande仍樂觀看待，他以印度最大線上食品零售商Big Basket為例，「十年前，如果你告訴人們可以在網路上買日用品，我不認為大多數人會願意嘗試。」

最近，Authenticook獲得一筆來自Booking.com的20萬歐元投資，他們將挹注在行銷與品牌建立，下一年他們也將積極爭取其他投資基金，並希望能在2019年達到收支平衡。

部份經費也會用來擴展團隊，用來聘僱人員確保接待主能符合水準。若接待主是在孟買或鄰近的浦那，這三位創辦人會親自造訪並試嚐他們的料理，而在德里、邦加羅爾或齋浦爾，就會有「企業經理」幫他們鑑定。

但Quartz提出疑問，Authenticook是否只是一時風尚，遊客嘗過一回後仍會選擇平常最愛吃的餐廳造訪？根據用戶評價顯示，27%的使用者已經回流，且不只回訪一至兩次，而是屆於15至20次之間。