B、C型肝炎患者若不就醫 嚴重恐致肝癌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛福部統計處資料顯示，肝病年奪一萬三千條人命，高居全國主要死因第3位，肝癌更是我國癌症死亡率的第2位，而且據調查竟有23.9%民眾從未抽血檢查B、C型肝炎，728世界肝炎日，國民健康署積極宣導，主動篩檢，定期追蹤做檢查，一起保衛肝臟健康。

自2003年開始健保給付B、C肝治療藥物後，於2013年粗略統計，國人肝硬化減少25%、肝癌減少10%。肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授則指出，若要「全面消滅C肝」必須提升就診率與治療率，才能達成世界衛生組織2030年消滅C肝的願景！

楊培銘教授說明， B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液或體液傳染，因此應避免不必要的注射行為、與他人共用針具、注射器或發生不安全性行為、共用個人器具（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板）等。

因此，為了讓民眾知道自己是否有肝炎情形，王英偉署長表示國民健康署持續提供滿45歲之民眾，於接受成人預防保健服務時搭配B、C型病毒肝炎篩檢服務，該篩檢服務終身接受1次，此等篩檢服務未來有可能會提前至40歲。如有發現異常者，可依醫師建議接受健保給付之必要病毒性肝炎檢查，唯有「肝」緊檢查、「肝」緊治療，才能守護好心肝。