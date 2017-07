台北寒舍艾美 2017/07/16-09/13【俏夏甜心】粉紅聯名午茶

“Life is juicy, fill it with lots of treats!” 以繽紛甜趣為生活增添無限樂趣!台北寒舍艾美酒店今年夏季與美國洛杉磯時尚品牌JUICY COUTURE跨界合作,由蟬聯兩年世界巧克力大師賽台灣區冠軍的鄭吉賢主廚親自操刀,將其華麗、不受規限和充滿玩味的風格元素,注入色彩繽紛的夢幻甜點中,於2017/07/16(日)至09/13(三)期間推出全新【俏夏甜心】粉紅聯名午茶,單人每套NT$780+10%,每日下午15:00-18:00限量供應,每套另贈送JUICY COUTURE品牌禮兌換函乙份(可至指定門市兌換金屬墜飾髮圈組,價值NT$1,900),邀您一同墜入熾豔淘氣的粉紅異想!

自由無拘束的華麗女性氣息,舉手投足間流露著自信嫵媚,是來自洛杉磯的Juicy女郎所散發出的獨特迷人魅力,鮮豔明亮的桃粉色綴滿閃亮水鑽,經典系列的愛心、皇冠、花朵墜飾等更是每個女孩夢寐以求的時髦逸品。今夏甜美粉紅浪潮將延伸至餐桌甜點,活潑俏麗的JUICY COUTURE元素幻為靈感來源,精心打造「黑莓栗子泡芙」、「抹茶草莓蛋糕」、「覆盆子費南雪」、「櫻桃巧克力慕斯」等八款獨家夢幻甜點,俏皮席捲盛夏午后的甜蜜時光!