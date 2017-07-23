癌症醫療費創歷年新高  肺癌117億元居冠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央健保署昨(22)天表示，去(2016)年癌症醫療費用高達845億元，創歷年新高，其中肺癌花117億元最多，其次是乳癌、大腸癌，另因健保給付癌症新藥增加，癌症藥費短短5年已成長1倍。



根據衛生福利部國民健康署統計，2014年癌症新發生人數高達10萬3,147人，比前一年增加4,004人，平均每5分6秒就有1人罹癌。



隨著罹癌人數增加，健保癌症醫療費用也逐年攀升，中央健保署公布最新資料顯示，去年癌症醫療費用高達新台幣845億元，創下歷年新高。



健保癌症花費前10名中，以肺癌年花117億元居冠，第2名乳癌115億元，第3名大腸直腸癌113億元，其次依序為肝癌87億元、口腔癌53億元、白血病45億元、攝護腺癌36億元、非何杰金氏淋巴瘤26億元、胃癌25.7億元、食道癌25億元。



值得注意的是，癌症藥費2011年時僅152億元，截至去(2016)年已增加至322億元，短短5年成長逾1倍，健保署組長施如亮表示，健保癌症藥費中超過半數是用於標靶藥物。



施如亮指出，近4年健保納入約25款癌症新藥，包括多款標靶藥物，加上基因篩檢進步，適用標靶藥物的癌症患者也增加，逐漸取代傳統化療。



北醫台北癌症中心執行副院長邱仲峰分析，癌症藥費之所以暴增，原因在於癌症新藥多、患者存活時間也拉長，新藥中以標靶藥物、免疫療法藥物最昂貴，相較傳統化療藥物每月僅需花費1、2萬元，標靶藥物每月就得花5至10萬元，免疫療法藥物更高達20萬元，有了新藥，患者存活期延長了，藥費自然也增加。

肺癌權威、台大醫院創傷醫學部主任陳晉興分析，乳癌與大腸癌篩檢普及，因此人數雖多，獲早期治療機會卻較高，反觀肺癌篩檢不普及，確診時6至7成已是末期，只好用昂貴標靶或化療藥治療，每人每年恐耗費近50萬元，未來若把更貴的免疫療法納入給付，肺癌每年耗費健保金額恐上看200億元。

邱仲峰說，想降低癌症醫療費用，唯有早期發現、早期治療一途，很多癌症若發現得早，只要手術或放療就能控制病情，不僅不需用到昂貴的新藥，也能延長存活率、存活時間。



邱仲峰指出，目前政府雖提供4種常見癌症篩檢，但多數民眾懶得去醫院篩檢，觀念仍停留在有病、有症狀才需就醫，缺少定期篩檢的習慣，呼籲強化癌症篩檢得從觀念改變做起。