美兩黨眾議員提案 助台重返WHA

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）美國眾議院外交委員會兩黨議員今（22）日共同提案要求美國國務卿制定讓台灣在世界衛生組織（WHO）中、重獲世界衛生大會（WHA）觀察員地位的策略。

中央社報導，此項草案的原始提案人為共和黨籍的約霍（Ted Yoho）、聯邦眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）外，民主黨方面，包括聯邦眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）、聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）及康諾利（Gerry Connolly）。

報導中指出，這項草案要求國務卿提交關於「台灣參與世界衛生組織」的報告，並指示國務卿提出如何改善讓台灣取得WHA觀察員地位的策略。

約霍在書面聲明中表示，隨著全球人口成長與緊密連結，不讓地緣政治妨礙公共衛生至關重要。

他也提到，台灣在研究和打擊全球公共衛生危機上，是被公認的重要參與者，然而，中國今年卻成功阻礙台灣參與WHA，這是中國壓迫台灣國際空間廣泛作為的一部分，而中國企圖限制台灣貢獻的短視做法，會危害所有人，因為「疾病無國界」。

羅艾斯則指出，台灣參與世界衛生組織是一個公衛議題，台灣在防止流行疾病和提供重要人道援助上，有重大貢獻，WHA今年排除台灣的不正當決定，不該再發生。

這項草案的案號為H.R.3320，詳細法案文本尚待公布，隨後才將在眾院外委會展開審議。