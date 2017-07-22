辦世大運 柯文哲：從病危修補到堪用

世大運倒數，台北市長柯文哲接受中央社專訪指出，他上任後承接辦理世大運，從「很危險、病危」，修修補補後到「堪用」，他強調「平平安安辦完，沒問題。」

2017台北世大運在郝市府時期申請，打敗巴西取得申辦權，將於8月19日登場，如今倒數已破30天，柯文哲19日晚間就世大運、兩岸、維安等議題，接受中央通訊社專訪。

柯文哲舉自己在台大醫院擔任醫師為例，有傷者因車禍入院，「送到你前面，撞成這個樣子，抱怨也沒有用啊！」若把世大運視為送入院的病患，在柯文哲承接以前，「很危險、病危。」

他直說，在世大運不可能取消不辦下，「那怎麼辦？乖乖把它辦好。」如今他舉辦的目的，就是要讓世界看見台灣。

因此，世大運這個「病患」在柯文哲任內，修修補補後，他說，目前是「堪用」，對於世大運，他的態度就是「平平安安辦完，沒問題」。

柯文哲上任後，因公安問題勒令大巨蛋停工，並多次與遠雄集團董事長趙藤雄隔空駁火。他笑說，人活在世界上抱怨也沒用，「我在大巨蛋學到的，看這個不順眼，事情還是要解決，後來我就改變心態，把問題解決就好，生氣也沒有用」。

他說，儘管網球中心等場館的預算、設計皆與他無關，但世大運不可能取消，所以辦好是唯一選擇。

世大運是台灣近年來難得舉辦的國際賽事，如何不讓世大運成為一次性活動，賽後才能見真章。柯文哲坦言，讓他遺憾的是台灣的運動產業沒有藉此發展起來，不過，台灣民眾運動風氣有稍微改善。

柯文哲說，世大運共有60個場館，分佈在北部5縣市，藉由世大運，5縣市留下相當好的運動設施，場館在賽事結束後由各縣市接收，像是活動式游泳池在桃園市、人工草皮足球場在新竹縣等。

柯文哲說，為了辦世大運，台北市政府要操兵演練，跨局處、跨縣市合作，不知不覺當中學習橫向聯繫，不然「北市哪有什麼機會要去行政院開會？」

他強調，利用世大運，讓台灣品牌被世界看見，而且台北市已逐步改變，像是建成圓環改建、路面改善，以及他種10萬棵杜鵑花、花了1200萬元打造台北城門夜間照明等。