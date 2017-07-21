臺灣企銀上半年預算達標　下半年強化海外獲利調薪以提士氣

臺灣企銀於7月21日舉行「2017年下半年度全行經理會議」，由臺灣企銀朱潤逢董事長主持，召集總行部處主管與全台125家分行經理人與子公司總經理共同與會。本次特別邀請金融監督管理委員會主委李瑞倉就「組織文化再造與金融監理思維」進行專題演說，李主委於會中分享40多年公務經驗，政府政策決定快速，才能提升效能，做事要合乎情理再依法任事，並期許臺灣企銀未來經營原則把握「公平待客、企業社會責任、風險管理」等三大方向，提升核心競爭力。朱潤逢董事長致詞時表示，今天聆聽李主委勉勵「勇於任事」受益良多，並期許各位經理人以身作則關心同仁。

今年臺灣企銀在全體同仁努力下，2017年上半年度業績表現亮眼，自結累計稅前淨利34.37億元，較去年同期成長9.35%。資產品質方面，2017年第二季逾放比0.38%，逾放覆蓋率為296.63%，均為歷年最佳水準。為利業務長遠發展，未來將持續強化資訊設備基礎工程投資，並透過已成立的資訊安全專責單位，審慎評估整體資訊作業安全，提升安全規格。

隨著金融業競爭日漸白熱化，朱董事長指出，臺灣企銀近年來業績表現在員工努力下屢創新高，將參酌公股同業水準檢討員工薪資制度，以提升員工士氣並留住基層員工及人才，往後將配合業務發展調整人力結構，打造更適才適性的優良工作場域，另有別於以往作法，進行一年以上具備語言及專業能力行員即可外派，強化培訓國際人才。

臺灣企銀周燦煌總經理表示，為了延續上半年度獲利佳績，下半年度核心業務與具體策略瞄準企業金融與財富管理業務，同時強化海外獲利佔比。企金業務方面，持續推動『五加二』新創重點產業專案貸款，善用「插旗工業區快速通道」、「整合行銷」及「綠色通道」等機制，擴大民營企業放款量。

財富管理業務方面，下半年度將精選聚焦商品，推出激勵方案與獎勵措施，延續業務動能。電子金融業務方面，配合FinTech發展將朝電子支付與收單、線上金融業務建構、開發金融專利等三方面努力，周總經理也強調，推廣各項業務同時須注意資訊安全與法律遵循，確保客戶權益，同時，各權責單位應注重內部控制與稽核制度，確保控管機制。

臺灣企銀成立迄今超過一世紀，朱董事長與周總經理一致的經營理念，從銀行本業出發，配合政府推動社會軟硬體建設並落實社會關懷，未來將提供一條龍式都更服務、響應政府推動長期照顧推出相關房貸、信託產品，投入社會公益，善盡企業社會責任，並落實照顧員工及永續經營。