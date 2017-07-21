設不設金屬探測器？ 聖殿山再成以阿衝突點

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）耶路撒冷因為歷史緣故，是伊斯蘭教、基督教和猶太教三大宗教的聖地，不過由於控制權握在以色列手上，長久以來伊斯蘭教徒不只面臨了很多朝聖上的困難，更是常因此與以色列發生衝突。

在以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)宣布，不會移除因為以色列警察喪生而設置，位於耶路撒冷舊城區聖殿山(Noble Sanctuary-Temple Mount)的金屬探測器後，由於擔心可能會與伊斯蘭朝覲者引爆衝突，舊城區的警戒已經大幅提升，可以看見增加的警力開始在大街小巷巡邏。

聖殿山是猶太人最神聖的地方，傳說中的耶路撒冷聖殿就是建造於此地，最早的聖殿於西元前967年建成、在西元前586年被摧毀，不過第二聖殿隨後在西元前515年重建，又再度在西元70年被摧毀，因此真正的聖殿範圍已經不可考，許多猶太人相信聖殿的遺址應位於伊斯蘭重要的阿克薩清真寺，且救世主(彌賽亞)會再次歸來，重建第三聖殿。

然而，對於伊斯蘭教徒而言，聖殿山也是重要的聖地，相傳先知穆罕默德與大天使加百列一起面見真主之地的圓頂清真寺，還有知名的阿克薩清真寺都在此，雖然伊斯蘭教的古蘭經有提及，「『禁寺』上有猶太人的聖殿」，以色列因而宣稱阿克薩清真寺從聖殿廢墟上拔地而起，不過阿拉伯人對此不以為然，認為猶太人沒有提供足夠的證據。

這樣具有爭議性的宗教場所，最終成為以阿關係一個不穩定的因子，除了曾引發以巴衝突外，本次設置金屬探測器也引起伊斯蘭教徒的抗議，現階段已經出現巴勒斯坦人以石塊和使用震撼彈的鎮暴警察對峙的場面。

各界的穆斯林領導人表示，以色列「蠻橫」的舉動打破雙方讓以色列據有舊城區的協議，因此呼籲伊斯蘭教徒團結一心，將這天訂為「憤怒日」(Day of Rage)抗議以色列的行徑。

警方指出，已經動員了更多的警員在交通要道設下路障，以阻止穆斯林搭乘公車前往兩大清真寺，且規定凡是穆斯林，只有女性和50歲以上的男性才可以進入封鎖的清真寺祈禱。

聯合國以巴協調官Nickolay Mladenov長期推行兩國和平談判，要求雙方冷靜，並尋求各國協調，包括土耳其總統埃爾多安在內的領導人對以國施壓，要求取消這項規定，不過在與安全團隊討論過後，那坦雅胡決定，金屬探測器必須留在原地，聲稱此舉是為了預防巴勒斯坦人和阿拉伯人走私武器到聖地內。

聲明中更是強調，已經允許警方在確保聖地進出無礙的考量下，使用「任何方式」維護秩序和安全。